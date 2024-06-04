Трейлер дня: Исакова проводит инструктаж для куртизанок

Вышел первый трейлер откровенной драмы «Чистые» с Викторией Исаковой в роли наставницы, обучающей девушек в доме терпимости. В картине также заняты Федор Бондарчук, Диана Милютина, Даниил Воробьев, Никита Кологривый и Марк Эйдельштейн.
События сериала разворачиваются в Санкт-Петербурге в 1903 году. Вокруг пышным цветом цветет декаданс, а роскошь соседствует с пороками. Две юные куртизанки — Стеша и Ксения — трудятся в публичном доме под командованием циничной и жестокой Матушки.
Для каждой девушки наставница сочиняет образ, стиль и легенду — чтобы быстрее заманивать и влюблять в себя клиентов. Но, несмотря на определенную репутацию и искушенность в интимной сфере, девушки сохраняют чистоту души и волю к свободе. И с этой тайной силой они смогут изменить свою жизнь.
«Моя Матушка — деспотичная, умная, хитрая, сотканная из противоречий. Она — манипуляторша, отсюда и качели между ее нежностью и жестокостью», — рассказывает Виктория Исакова про свою неоднозначную героиню.
Режиссер Николай Хомерики добавляет, что сериал — «история о человеческих пороках и грехах, которые не поменялись даже с ходом истории: спустя сто лет люди так же стремятся к чему-то неизведанному, но зачастую это оказывается лишь неправильно поставленными целями. Поэтому “Чистые” — это хороший повод задуматься о своих истинных желаниях».
Другие роли в проекте исполнили Софья Синицына, Борис Каморзин, Евгений Харитонов, Риналь Мухаметов, Антон Филипенко.
Сериал «Чистые» начнет выходить на онлайн-платформе Wink 24 июня. Предпремьерный показ состоится в рамках конкурсной программы фестиваля «Пилот», который пройдет в Иваново с 20 по 23 июня.