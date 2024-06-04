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4 июня 2024, статьяЧто посмотреть

Трейлер дня: Исакова проводит инструктаж для куртизанок

В сериале «Чистые» актриса исполнила роль «матушки», опекающей молодых девушек в публичном доме

Вышел первый трейлер откровенной драмы «Чистые» с Викторией Исаковой в роли наставницы, обучающей девушек в доме терпимости. В картине также заняты Федор Бондарчук, Диана Милютина, Даниил Воробьев, Никита Кологривый и Марк Эйдельштейн.

События сериала разворачиваются в Санкт-Петербурге в 1903 году. Вокруг пышным цветом цветет декаданс, а роскошь соседствует с пороками. Две юные куртизанки — Стеша и Ксения — трудятся в публичном доме под командованием циничной и жестокой Матушки.

Для каждой девушки наставница сочиняет образ, стиль и легенду — чтобы быстрее заманивать и влюблять в себя клиентов. Но, несмотря на определенную репутацию и искушенность в интимной сфере, девушки сохраняют чистоту души и волю к свободе. И с этой тайной силой они смогут изменить свою жизнь.

«Моя Матушка — деспотичная, умная, хитрая, сотканная из противоречий. Она — манипуляторша, отсюда и качели между ее нежностью и жестокостью», —  рассказывает Виктория Исакова про свою неоднозначную героиню.

Режиссер Николай Хомерики добавляет, что сериал — «история о человеческих пороках и грехах, которые не поменялись даже с ходом истории: спустя сто лет люди так же стремятся к чему-то неизведанному, но зачастую это оказывается лишь неправильно поставленными целями. Поэтому “Чистые” — это хороший повод задуматься о своих истинных желаниях».

Другие роли в проекте исполнили Софья Синицына, Борис Каморзин, Евгений Харитонов, Риналь Мухаметов, Антон Филипенко.

Сериал «Чистые» начнет выходить на онлайн-платформе Wink 24 июня. Предпремьерный показ состоится в рамках конкурсной программы фестиваля «Пилот», который пройдет в Иваново с 20 по 23 июня.

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