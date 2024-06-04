Трейлер дня: Исакова проводит инструктаж для куртизанок

События сериала разворачиваются в Санкт-Петербурге в 1903 году. Вокруг пышным цветом цветет декаданс, а роскошь соседствует с пороками. Две юные куртизанки — Стеша и Ксения — трудятся в публичном доме под командованием циничной и жестокой Матушки.

Для каждой девушки наставница сочиняет образ, стиль и легенду — чтобы быстрее заманивать и влюблять в себя клиентов. Но, несмотря на определенную репутацию и искушенность в интимной сфере, девушки сохраняют чистоту души и волю к свободе. И с этой тайной силой они смогут изменить свою жизнь.

«Моя Матушка — деспотичная, умная, хитрая, сотканная из противоречий. Она — манипуляторша, отсюда и качели между ее нежностью и жестокостью», — рассказывает Виктория Исакова про свою неоднозначную героиню.

Режиссер Николай Хомерики добавляет, что сериал — «история о человеческих пороках и грехах, которые не поменялись даже с ходом истории: спустя сто лет люди так же стремятся к чему-то неизведанному, но зачастую это оказывается лишь неправильно поставленными целями. Поэтому “Чистые” — это хороший повод задуматься о своих истинных желаниях».

Другие роли в проекте исполнили Софья Синицына, Борис Каморзин, Евгений Харитонов, Риналь Мухаметов, Антон Филипенко.