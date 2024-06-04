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4 июня 2024, новость

Сериал про староверов со Светланой Ивановой покажут на фестивале «Пилот»

Снятая в Аргентине мелодрама «Эль Русо» про русских старообрядцев поборется за призы смотра в Иваново
Кадр из сериала «Эль Русо»
Кадр из сериала «Эль Русо»

Фестиваль сериалов «Пилот» объявил конкурсную программу. В нее вошли 15 проектов, среди которых — детективная мелодрама «Эль Русо», рассказывающая об изолированной общине русских староверов в Аргентине.

В центре сюжета — женщина, безропотно следующая традициям и правилам старообрядцев (Светлана Иванова), которая однажды встречает жесткого и принципиального полицейского, эмигрировавшего из России (Семен Серзин). Герои проходят через опасные испытания и постепенно сближаются. Режиссером проекта выступил Сергей Мокрицкий, съемки проходили в Буэнос-Айресе и его пригородах.

Помимо «Эль Русо», за призы на фестивале «Пилот» поборются сериалы «Чистые», «Дайте шоу!», «Она такая классная», «Трудная», «Убойный отпуск» и другие проекты разных телеканалов и онлайн-платформ. Некоторые из них скоро станут доступны зрителям.

Фестиваль сериалов «Пилот» в шестой раз пройдет в городе Иваново 22—25 июня.

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