Сериал про староверов со Светланой Ивановой покажут на фестивале «Пилот»

Кадр из сериала «Эль Русо»

Фестиваль сериалов «Пилот» объявил конкурсную программу. В нее вошли 15 проектов, среди которых — детективная мелодрама «Эль Русо», рассказывающая об изолированной общине русских староверов в Аргентине.

В центре сюжета — женщина, безропотно следующая традициям и правилам старообрядцев (Светлана Иванова), которая однажды встречает жесткого и принципиального полицейского, эмигрировавшего из России (Семен Серзин). Герои проходят через опасные испытания и постепенно сближаются. Режиссером проекта выступил Сергей Мокрицкий, съемки проходили в Буэнос-Айресе и его пригородах.

Помимо «Эль Русо», за призы на фестивале «Пилот» поборются сериалы «Чистые», «Дайте шоу!», «Она такая классная», «Трудная», «Убойный отпуск» и другие проекты разных телеканалов и онлайн-платформ. Некоторые из них скоро станут доступны зрителям.