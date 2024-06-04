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4 июня 2024, новость

Пересильд показала, как отметила день рождения ее младшая дочь

Актриса поделилась с подписчиками видео с празднования 11-летия Марии

Юлия Пересильд в личном блоге опубликовала кадры с празднования 11-летия своей младшей дочери Марии и трогательно поздравила ее с днем рождения.

«Ты моя огненная королева! Женщина-парадокс! Женщина-загадка! Нежная душа в такой безумно горячей оболочке! Сочетая в себе несочетаемое, ты идешь каким-то своим путем!» — написала актриса.

Актриса опубликовала в соцсети видео о том, как прошел праздник. Сначала все посетили картинг, а позже отметили день рождения в ресторане. Мария задула свечи, откусила кусочек торта, а затем поцеловала папу, режиссера Алексея Учителя, и маму. На вечеринке присутствовал и Михаил Тройник, новый возлюбленный Пересильд. На одном из кадров актеры, обнявшись, танцевали.

Напомним, Юлия Пересильд в отношениях с режиссером Алексеем Учителем родила двух дочерей — Анну и Марию, которые пошли по стопам родителей. Анна получила широкую известность в конце прошлого года, после выхода сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», в котором ей досталась роль школьницы Айгуль.

Ранее Юлия Пересильд показала романтические кадры новой фотосессии с Михаилом Тройником.

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