Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
4 июня 2024, новость

Звезда «Кармелиты» показал архивные документы Анастасии Заворотнюк

Денис Матросов вспомнил, как проходил вступительные экзамены в театральный институт вместе с актрисой

Денис Матросов, знакомый зрителям по сериалам «Кармелита» и «Две судьбы», в личном блоге показал протокол со вступительных экзаменов в Школе-студии МХАТ, которые проходили в 1989 году. Тогда на актерский факультет вместе с Матросовым поступала и Анастасия Заворотнюк.

Члены приемной комиссии во главе с Олегом Павловичем Табаковым поставили будущей звезде «Моей прекрасной няни» высшую оценку среди девушек — 40 баллов. Матросов подчеркнул, что его однокурсница и коллега была одной из лучших и талантливых студенток и актрис.

«Простились с Настей Заворотнюк. Больно… Воспоминания каждую секунду возвращают в прошлое. Журналисты много спрашивали о студенческих годах, о том, как мы учились, какая Настя была в институте. Волею судеб у меня оказались уникальные документы приемной комиссии в школу-студию МХАТ от 1989 года. Никто и никогда не видел этих страниц ранее! Настя и при поступлении была лучшей! Светлая память!» — отметил актер.

Он добавил, что Заворотнюк одной из первых на их курсе начала сниматься в кино. По словам артиста, она заступалась за него и поддерживала в шоу «Ледниковый период», где Заворотнюк была ведущей, а Матросов — участником. Кроме того, актеры вместе снимались в сериале «Я больше не боюсь».

«Мы с ней снимались в 2016 году. Интересная у нее была роль, непохожая на те, которые она играла раньше. В общем, повезло, нас жизнь сталкивала, старались общаться», — высказался Матросов в беседе с телеканалом 360.ru.

Анастасии Заворотнюк не стало в ночь на 30 мая в возрасте 53 лет. В последние годы звезда сериала «Моя прекрасная няня» боролась с глиобластомой — раком головного мозга. Сообщалось, что ее состояние резко ухудшилось две недели назад. Актриса провела последние годы жизни в Подмосковье.

Прощание с Анастасией Заворотнюк состоялось в Покровском монастыре. Ее похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

Лучшие роли Анастасии Заворотнюк: не только няня Вика
Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Кармелита
Моя прекрасная няня
Анастасия Заворотнюк
5-летняя дочь Анастасии Заворотнюк посетила могилу матери
Ледниковый период
Ледниковый период
Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк
Мошенники вымогают деньги у друзей Заворотнюк
Я больше не боюсь
Две судьбы
Анастасия Заворотнюк
Преподаватель Анастасии Заворотнюк поделился воспоминаниями о ней
Последний сериал с Анастасией Заворотнюк не выйдет на экраны
Нонна Гришаева
Нонна Гришаева раскрыла одну особенность Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк
Стало известно место прощания с Анастасией Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк
Ирина Безрукова рассказала о характере Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк
В сети появилось видео с проб Заворотнюк на роль няни Вики
Анастасия Заворотнюк
Андрей Соколов заявил о безысходности после смерти Заворотнюк
Эдуард Радзюкевич
Режиссер «Моей прекрасной няни» отреагировал на смерть Заворотнюк
Ольга Прокофьева, Екатерина Дубакина и Анастасия Заворотнюк в сериале «Моя прекрасная няня»
Звезда «Моей прекрасной няни» поделилась воспоминаниями о Заворотнюк на съемках
Анастасия Заворотнюк, Борис Смолкин
Актер из «Моей прекрасной няни» выразил соболезнования семье Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк
Умерла Анастасия Заворотнюк
Анна Заворотнюк
Дочь Анастасии Заворотнюк поделилась переживаниями в День матери
Олеся Железняк и Анастасия Заворотнюк
Олеся Железняк вспомнила о съемках с Анастасией Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк
СМИ: на Анастасию Заворотнюк завели дело из-за долгов
Анастасия Заворотнюк
Анастасию Заворотнюк выписали из онкологической клиники
Анна Заворотнюк
Дочь Заворотнюк призналась, что ее звали на ток-шоу за крупные гонорары
Анастасия Заворотнюк
Садальский анонсировал выход фильма с Заворотнюк
Лолита Милявская
Лолита рассказала, как не прошла кастинг в «Мою прекрасную няню»
Новые трейлеры
Чистые
Чистые
Трейлер
Кадр из фильма «Второй акт»
Второй акт
Дублированный тизер
Кадр из фильма «Граф Монте-Кристо»
Граф Монте-Кристо
Дублированный трейлер №2
Кадр из фильма «Клуб Зеро»
Клуб Зеро
Трейлер (рус.)
Кадр из фильма «Веном 3: Последний танец»
Веном 3: Последний танец
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Выгон»
Выгон
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Не одна дома»
Не одна дома
Трейлер
Кадр из фильма «Обе Две»
Обе Две
Трейлер №2
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь