Звезда «Кармелиты» показал архивные документы Анастасии Заворотнюк

Денис Матросов, знакомый зрителям по сериалам «Кармелита» и «Две судьбы», в личном блоге показал протокол со вступительных экзаменов в Школе-студии МХАТ, которые проходили в 1989 году. Тогда на актерский факультет вместе с Матросовым поступала и Анастасия Заворотнюк.

Члены приемной комиссии во главе с Олегом Павловичем Табаковым поставили будущей звезде «Моей прекрасной няни» высшую оценку среди девушек — 40 баллов. Матросов подчеркнул, что его однокурсница и коллега была одной из лучших и талантливых студенток и актрис.

«Простились с Настей Заворотнюк. Больно… Воспоминания каждую секунду возвращают в прошлое. Журналисты много спрашивали о студенческих годах, о том, как мы учились, какая Настя была в институте. Волею судеб у меня оказались уникальные документы приемной комиссии в школу-студию МХАТ от 1989 года. Никто и никогда не видел этих страниц ранее! Настя и при поступлении была лучшей! Светлая память!» — отметил актер.

Он добавил, что Заворотнюк одной из первых на их курсе начала сниматься в кино. По словам артиста, она заступалась за него и поддерживала в шоу «Ледниковый период», где Заворотнюк была ведущей, а Матросов — участником. Кроме того, актеры вместе снимались в сериале «Я больше не боюсь».

«Мы с ней снимались в 2016 году. Интересная у нее была роль, непохожая на те, которые она играла раньше. В общем, повезло, нас жизнь сталкивала, старались общаться», — высказался Матросов в беседе с телеканалом 360.ru.

Анастасии Заворотнюк не стало в ночь на 30 мая в возрасте 53 лет. В последние годы звезда сериала «Моя прекрасная няня» боролась с глиобластомой — раком головного мозга. Сообщалось, что ее состояние резко ухудшилось две недели назад. Актриса провела последние годы жизни в Подмосковье.