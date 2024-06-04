Новый выход Моники Беллуччи и Тима Бертона возмутил поклонников

Моника Беллуччи и Тим Бертон, фото: соцсети

Режиссер Тим Бертон и актриса Моника Беллуччи впервые за долгое время вышли на публику. Издание Whoo Psee опубликовало видео с парой в соцсети.

65-летнего Тима Бертона и 59-летнюю Монику Беллуччи заметили в Париже. Режиссера и актрису подловили папарацци, когда они направлялись в отель Ritz Paris. Моника Беллуччи несла в руках сумки, а кинематографист обнимал ее одной рукой.

Однако интернет-пользователи посчитали, что Тим Бертон повел себя некрасиво. По их мнению, режиссер должен был помочь своей возлюбленной.

«Какой джентльмен! Даже сумки не взял», «Почему он не помог ей с вещами?», «Интересно, что заставило ее влюбиться в этого мужчину…», «Он должен был взять ее сумки», «Хоть бы вещи взял», «Тим, ты мог бы помочь даме», — писали в комментариях.

Слухи о романе Моники Беллуччи и Тима Бертона появились в феврале 2023 года. По информации французской газеты Paris Match, на тот момент знаменитости встречались четыре месяца. В конце июня актриса в интервью журналу Elle France подтвердила, что встречается с режиссером. В октябре Беллуччи и Бертон дебютировали как пара на кинофестивале в Риме. В январе актриса и режиссер посетили ежегодную церемонию вручения премии «Эмми».