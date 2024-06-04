Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
4 июня 2024, новость

Новый выход Моники Беллуччи и Тима Бертона возмутил поклонников

Режиссера раскритиковали за то, что он не помог возлюбленной с сумками
Моника Беллуччи и Тим Бертон, фото: соцсети
Моника Беллуччи и Тим Бертон, фото: соцсети

Режиссер Тим Бертон и актриса Моника Беллуччи впервые за долгое время вышли на публику. Издание Whoo Psee опубликовало видео с парой в соцсети.

65-летнего Тима Бертона и 59-летнюю Монику Беллуччи заметили в Париже. Режиссера и актрису подловили папарацци, когда они направлялись в отель Ritz Paris. Моника Беллуччи несла в руках сумки, а кинематографист обнимал ее одной рукой.

Однако интернет-пользователи посчитали, что Тим Бертон повел себя некрасиво. По их мнению, режиссер должен был помочь своей возлюбленной.

«Какой джентльмен! Даже сумки не взял», «Почему он не помог ей с вещами?», «Интересно, что заставило ее влюбиться в этого мужчину…», «Он должен был взять ее сумки», «Хоть бы вещи взял», «Тим, ты мог бы помочь даме», — писали в комментариях.

Слухи о романе Моники Беллуччи и Тима Бертона появились в феврале 2023 года. По информации французской газеты Paris Match, на тот момент знаменитости встречались четыре месяца. В конце июня актриса в интервью журналу Elle France подтвердила, что встречается с режиссером. В октябре Беллуччи и Бертон дебютировали как пара на кинофестивале в Риме. В январе актриса и режиссер посетили ежегодную церемонию вручения премии «Эмми».

До романа с Тимом Бертоном Моника Беллуччи дважды была замужем — за фотографом Клаудио Карлосом Бассо и актером Венсаном Касселем. От второго брака у актрисы есть две дочери: Леони и Дева.

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Тим Бертон
Тим Бертон
Tim Burton
Моника Беллуччи
Моника Беллуччи
Monica Bellucci
Натали Портман
Натали Портман после развода заметили в компании известного актера
Дева Кассель
19-летняя дочь Моники Беллуччи снялась в смелом образе для журнала
Брэд Питт с Инес де Рамон
Брэда Питта с возлюбленной засняли на отдыхе в Санта-Барбаре
Сара Джессика Паркер
Внешний вид Сары Джессики Паркер на прогулке смутил поклонников
Моника Беллуччи
Моника Беллуччи снялась в платье с глубоким декольте для глянца
Дева Кассель
19-летняя дочь Беллуччи и Касселя снялась в мини-платье
Моника Беллуччи
59-летняя Моника Беллуччи показала фигуру в комбинезоне с вырезом
Бен Аффлек и Дженнифер Лопез
Дженнифер Лопез и Бен Аффлек рассмешили фото с грустными лицами
Эмир Кустурица и Моника Беллуччи в фильме «По Млечному пути»
Эмир Кустурица вспомнил, как «прикрывал» Беллуччи в эротических сценах
Моника Беллуччи (фото: соцсети)
Моника Беллуччи приняла участие в стильной фотосессии
Дэнни ДеВито в роли Пингвина
Дэнни ДеВито заявил о готовности вернуться к роли Пингвина
Моника Беллуччи
Моника Беллуччи показала себя в ярком образе
Моника Беллуччи и Дева Кассель (фото: соцсети)
Моника Беллуччи показала фото с дочерью Девой Кассель
Дева Кассель (фото: соцсети)
19-летняя дочь Моники Беллуччи показала чувственные фото
Моника Беллуччи и Тим Бертон
Моника Беллуччи и Тим Бертон вместе появились на премии «Эмми»
Моника Беллуччи (фото: соцсети)
Моника Беллуччи показала роскошные ноги в новой фотосессии
Майкл Китон и Вайнона Райдер в фильме «Битлджус»
Завершились съемки второй части «Битлджуса»
Уиллем Дефо
Уиллем Дефо раскрыл подробности своей роли в продолжении «Битлджуса»
Тим Бертон
Тим Бертон высказался о продолжении «Кошмара перед Рождеством»
Тим Бертон и Моника Беллуччи
Моника Беллуччи и Тим Бертон вместе появились на кинопремьере
Моника Беллуччи
Монике Беллуччи — 59: самые страстные фото и роли итальянской дивы
Моника Беллуччи и Тим Бертон
Моника Беллуччи подтвердила роман с режиссером Тимом Бертоном
Моника Беллуччи
Моника Беллуччи может сыграть в «Битлджусе 2»
Кадр из сериала «Уэнсдэй»
«Уэнсдэй» назвали самым популярным сериалом 2022
Кристина Риччи
Звезда «Семейки Аддамс» оценила работу Дженны Ортеги в «Уэнсдэй»
Кадр из сериала «Уэнсдэй»
Сериал «Уэнсдэй» набрал более миллиарда часов просмотров
Дженна Ортега в сериале «Уэнсдэй»
Тима Бертона раскритиковали из-за съемок с заболевшей COVID-19 актрисой
Дева Кассель
Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя дебютирует в кино
Пирс Броснан
Пирс Броснан вспомнил о провальном прослушивании на роль Бэтмена
Кэтрин Зета-Джонс
Кэтрин Зета-Джонс сыграет Мортишу Аддамс в сериале Тима Бертона
Новые трейлеры
Чистые
Чистые
Трейлер
Кадр из фильма «Второй акт»
Второй акт
Дублированный тизер
Кадр из фильма «Граф Монте-Кристо»
Граф Монте-Кристо
Дублированный трейлер №2
Кадр из фильма «Клуб Зеро»
Клуб Зеро
Трейлер (рус.)
Кадр из фильма «Веном 3: Последний танец»
Веном 3: Последний танец
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Выгон»
Выгон
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Не одна дома»
Не одна дома
Трейлер
Кадр из фильма «Обе Две»
Обе Две
Трейлер №2
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь