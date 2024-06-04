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4 июня 2024, новость

5-летняя дочь Анастасии Заворотнюк посетила могилу матери

Супруг актрисы привел младшую дочь на могилу матери на следующий день после прощания
Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк | Источник: Legion-Media.ru

Супруг актрисы Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев привел 5-летнюю дочь знаменитости на могилу матери на следующий день после прощания. Об этом сообщает издание «СтарХит».

Девочка помогала родственникам накрывать поминальный стол. Ее сопровождал отец, а также бабушка Валентина и сестра Анна.

Петр Чернышев накануне дал первый комментарий журналистам, в котором поблагодарил общественность. Он уверил, что Анастасия Заворотнюк «радуется сверху, что все будет хорошо», видя поддержку и любовь поклонников.

Анастасии Заворотнюк не стало в ночь на 30 мая в возрасте 53 лет. В последние годы звезда сериала «Моя прекрасная няня» боролась с глиобластомой — раком головного мозга. Сообщалось, что ее состояние резко ухудшилось две недели назад. Актриса провела последние годы жизни в Подмосковье.

Прощание с Анастасией Заворотнюк состоялось в Покровском монастыре. Ее похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

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