5-летняя дочь Анастасии Заворотнюк посетила могилу матери

Анастасия Заворотнюк | Источник: Legion-Media.ru

Супруг актрисы Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев привел 5-летнюю дочь знаменитости на могилу матери на следующий день после прощания. Об этом сообщает издание «СтарХит».

Девочка помогала родственникам накрывать поминальный стол. Ее сопровождал отец, а также бабушка Валентина и сестра Анна.

Петр Чернышев накануне дал первый комментарий журналистам, в котором поблагодарил общественность. Он уверил, что Анастасия Заворотнюк «радуется сверху, что все будет хорошо», видя поддержку и любовь поклонников.

Анастасии Заворотнюк не стало в ночь на 30 мая в возрасте 53 лет. В последние годы звезда сериала «Моя прекрасная няня» боролась с глиобластомой — раком головного мозга. Сообщалось, что ее состояние резко ухудшилось две недели назад. Актриса провела последние годы жизни в Подмосковье.