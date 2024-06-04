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4 июня 2024, статьяКрасная дорожка

Михалков, Хлынина, Волков на церемонии закрытия фестиваля молодого кино

В Великом Новгороде наградили российские фильмы, показанные в рамках кинофестиваля «Новое движение»

Первый фестиваль молодого кино «Новое движение», прошедший в Великом Новгороде с 30 мая по 3 июня, объявил своих победителей. На фиолетовой дорожке церемонии закрытия, состоявшейся в Новгородской областной филармонии имени А. С. Аренского, появились Артем Михалков, Юлия Хлынина, Никита Волков, Анна Невская, Александра Ревенко, Иван И. Твердовский, Полина Лазарева и другие звезды.

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В жюри под председательством режиссера Ивана И. Твердовского вошли звезда «Трудных подростков» и «Постучись в мою дверь в Москве» Никита Волков, кинооператор Юрий Коробейников, актриса Елена Николаева и продюсер Наталья Мокрицкая.

Фильм-победитель

Победителем первого фестиваля «Новое движение» стал фильм «Эра» — дебют режиссера Вениамина Илясова, рассказывающий о непростых отношениях матери (Марианна Шульц) и ее сына с инвалидностью (Геннадий Блинов).

Объявляя лауреата главного приза, Иван И. Твердовский отметил, что решение жюри было единогласным: «И мы не можем не отметить, что те актерские работы, которые представлены в этом фильме, и особенно главная женская роль, делают картину очень мощным высказыванием», — добавил председатель жюри. Авторам фильма-победителя «Нового движения» также присуждается денежное вознаграждение в размере одного миллиона рублей для создания следующей картины.

Кроме того, драма «Эра» получила приз в номинации «Лучшее визуальное решение», который вручили оператору Батыру Моргачеву.

Лучшие актеры и режиссер

Награду за «Лучшую мужскую роль» разделил ансамбль фильма «Фаталити» — мокьюментари о феномене граффити режиссера Даниила Колотова. Приз за «Лучшую женскую роль» получила Валентина Грачева — прима Волжского драматического театра с 60-летним стажем, исполнившая свою первую кинороль в остросоциальном дебютном фильме Ильи Леутина «Мы жили счастливо».

Вручая награду, Никита Волков признался, что выбор жюри был очевиден: «Мне кажется, это большое счастье, что такие актрисы поддерживают дебютантов. Надо сказать, что для дебюта никогда не поздно. Дебют может случиться и в зрелые годы. И дебют этой актрисы однозначно удался».

Приз за лучшую режиссерскую работу присудили Никите Миклушову, снявшему «Мох» — картину об особенных взаимоотношениях человека с природой.

Другие участники

Среди других фильмов, показанных в конкурсной программе, были семейное приключенческое кино Татьяны Колгановой «Мухадракон», фантастическая семейная комедия с элементами фолк-хоррора «Девка-баба» Аглаи Набатниковой, семейная драма с Никитой Ефремовым и Светланой Ивановой «Вы меня видели?» Екатерины Волковой и игровой дебют мультипликатора Светланы Филипповой «Лиссабон».

Генеральные продюсеры «Нового движения» Артем Михалков и Максим Королев заявили, что фестивалю удалось выполнить поставленные задачи — поддержать творческие поиски молодых кинематографистов и стать единым пространством для демонстрации новейшего российского кино, обмена опытом и мнениями для массовой зрительской и профессиональной аудитории.

«Для нас очень важно, что фестиваль молодого кино “Новое движение” проходит именно в Великом Новгороде — в развивающемся и молодом по духу городе, — отметил Михалков. — Однако, с другой стороны, мы понимаем, что, завершая этот фестиваль, теперь нам предстоит готовиться к следующему. Поэтому мы уже активно прорабатываем планы по проведению “Нового движения” в будущем году. Надеемся, что фестиваль ждет долгая и интересная жизнь!».

Фестиваль молодого кино «Новое движение» создан при поддержке Министерства культуры России и Правительства Новгородской области.

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