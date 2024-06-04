51-летняя София Вергара снялась обнаженной в рекламе кофе

Колумбийско-американская актриса, телеведущая и модель София Вергара снялась в откровенной рекламе собственного бренда кофе Dios Mio. Соответствующий пост появился на ее странице в соцсети.

51-летняя знаменитость позировала перед камерой обнаженной, прикрывая оголенные части тела зернами кофе. Стилисты уложили ее волосы волнами, а визажисты нанесли на лицо нюдовый макияж. В описании к публикации телезвезда заявила, что гордится своим новым производством.

«Я выросла в Колумбии, пила только колумбийский кофе. Последние несколько лет мы занимаемся созданием этих смесей с потрясающей командой женщин-кофеваров. Женщины составляют 30 процентов от колумбийских кофеваров, и для меня большая честь подчеркнуть их семьи и наследие с помощью Dios Mio Coffee», — заявила она.