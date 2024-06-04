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4 июня 2024, новость

СМИ: Леди Гага ждет первенца

Издание Sun опубликовало фото певицы с большим животом, как при беременности
Леди Гага
Леди Гага | Источник: Legion-Media.ru

Папарацци рассекретили беременность Леди Гаги. Об этом выпустило материал издание «The Sun».

Известную американскую певицу и актрису сняли с большим животом на свадьбе ее сестры Натали Джерманотты в Йорке (штат Мэн). 38-летняя артистка пришла на торжество в облегающем черном мини-платье, подчеркивавшее большой живот, который, предположительно, говорит о беременности.

Издание пришло к выводу, что поп-звезда ждет первенца.

Певица была на ужине вместе со своим бойфрендом Майклом Полански. Пара вместе уже четыре года. На пальце артистки заметили массивное помолвочное кольцо с бриллиантом.

До этого Леди Гага была занята на съемках фильма «Джокер: Безумие на двоих». Лента выйдет на экраны 2 октября. На текущий момент, по заявлению самой певицы, она полностью сосредоточилась на работе над новым альбомом.

В мае Леди Гагу видели на премьере ее фильма-концерта Gaga Chromatica Ball, вышедшего на канале HBO. 

Возлюбленный Гаги Полански — 46 летний финансовый предприниматель, он возглавляет компанию Parker Group. Пара познакомилась на вечеринке, а через пару месяцев артистка объявила в социальных сетях, что они вместе.

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