СМИ: Леди Гага ждет первенца

Папарацци рассекретили беременность Леди Гаги. Об этом выпустило материал издание «The Sun».
Известную американскую певицу и актрису сняли с большим животом на свадьбе ее сестры Натали Джерманотты в Йорке (штат Мэн). 38-летняя артистка пришла на торжество в облегающем черном мини-платье, подчеркивавшее большой живот, который, предположительно, говорит о беременности.
Издание пришло к выводу, что поп-звезда ждет первенца.
Певица была на ужине вместе со своим бойфрендом Майклом Полански. Пара вместе уже четыре года. На пальце артистки заметили массивное помолвочное кольцо с бриллиантом.
До этого Леди Гага была занята на съемках фильма «Джокер: Безумие на двоих». Лента выйдет на экраны 2 октября. На текущий момент, по заявлению самой певицы, она полностью сосредоточилась на работе над новым альбомом.
В мае Леди Гагу видели на премьере ее фильма-концерта Gaga Chromatica Ball, вышедшего на канале HBO.
Возлюбленный Гаги Полански — 46 летний финансовый предприниматель, он возглавляет компанию Parker Group. Пара познакомилась на вечеринке, а через пару месяцев артистка объявила в социальных сетях, что они вместе.