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3 июня 2024, новость

Куценко назвал плюс провинциальных актеров

Актер заявил, что в провинции работают настоящие артисты
Гоша Куценко
Гоша Куценко

Актер Гоша Куценко назвал плюс провинциальных артистов. Его цитирует aif.ru.

«Я с уважением и почтением отношусь к тем актерам, в гримерках которых мы сидим во время гастролей. Думаю, они-то и есть настоящие актеры», — сказал он.

Он уточнил, что и сам активно работает в театре, играя по десять спектаклей в месяц.

Кроме того, добавил 57-летний актер, поездки по России для него привычны, поскольку он работает в театре. В регионах Куценко нравятся благодарные зрители. Артист уточнил, что в столице России аудитория совсем другая. Он назвал Москву «купеческим городом».

По мнению Куценко, москвичи посещают театр, «думая о том, что будет завтра». По мнению артиста, зрители в регионах приходят на спектакли как на «праздник». Он добавил, что такие постановки дарят незабываемые впечатления не только зрителям, но и ему.

Накануне Гоша Куценко признался, что стал актером из-за любви.

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