Агата Муцениеце снялась в купальнике вместе с сыном

Актриса Агата Муцениеце на фоне нового романа показала, как выглядит ее фигура в купальнике. Знаменитость опубликовала видео в соцсети.

35-летняя Агата Муцениеце была запечатлена с сыном Тимофеем. Актриса надела голубой купальник, а ее наследник — зеленые шорты с принтом. Знаменитость вместе с мальчиком пробежалась по пирсу и прыгнула в воду.

В апреле телеведущий Иван Чуйков предложил актрисе Агате Муцениеце стать его соведущей на церемонии XIII Русской Музыкальной Премии телеканала RU.TV во время объявления номинантов. Муцениеце перебила его на середине фразы, сразу же согласившись на любое предложение коллеги. А позже знаменитость показала, как познакомила Чуйкова с детьми и провела с ним время.

Актриса воспитывает двоих детей от коллеги Павла Прилучного. У бывших супругов есть 11-летний сын Тимофей и 8-летняя дочь Мия. Знаменитости развелись 15 июня 2020-го. Спустя два года звезда «Мажора» женился на актрисе Зепюр Брутян. 28 апреля 2023 года у влюбленных появился на свет сын. Мальчика назвали Микаэлем.