Фильм на вечер: остросюжетный ромком, ставший хитом 2023 года

Гэри Джонсон — самый обычный преподаватель философии в провинциальном университете, не пользующийся популярностью ни у студентов, ни у женщин. Благодаря своему увлечению техникой он находит интересную подработку — оператором прослушки в полиции.

Однажды во время операции одного из полицейских отстраняют от дела, и Джонсона отправляют на встречу с заказчиком убийства под видом киллера. Гэри обнаруживает в себе талант перевоплощения, а вскоре встречается с очередной клиенткой, из-за которой все идет не по плану.

«Я не киллер», снятый по реальной биографии техасского полицейского, стал одним из главных хитов в Венеции, а затем и на «Сандэнсе», где остроумную и оригинальную комедию от классика независимого американского кино Ричарда Линклейтера причислили к лучшим за 2023 год.

Виртуозно смешивая и деконструируя жанры боевика, ромкома и полицейских фильмов, Линклейтер создает чрезвычайно ловкое и нетривиальное, при этом лирическое и душевное кино, отличающееся редким позитивным отношением к жизни и людям.