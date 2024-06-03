Том Харди и его темная сторона: вышел трейлер третьего «Венома»

В финале журналисту Эдди Броку, в чьем теле поселился инопланетный симбиот, предстоит сражение с мощным симбиотом Токсином, в которого превращается детектив Маллиган ( Стивен Грэм ).

В трейлере под песню Space Oddity Дэвида Боуи показывается, как Эдди расправляется с вооруженными гангстерами, пытается не утонуть и выдерживает опасное сражение в воздухе.