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3 июня 2024, новость

Том Харди и его темная сторона: вышел трейлер третьего «Венома»

В последней части трилогии «Веном» актер вернулся к роли антигероя

Появился первый официальный трейлер заключительной части фантастической франшизы с Томом Харди «Веном 3: Последний танец».

В финале журналисту Эдди Броку, в чьем теле поселился инопланетный симбиот, предстоит сражение с мощным симбиотом Токсином, в которого превращается детектив Маллиган (Стивен Грэм).

В трейлере под песню Space Oddity Дэвида Боуи показывается, как Эдди расправляется с вооруженными гангстерами, пытается не утонуть и выдерживает опасное сражение в воздухе.

В картине также приняли участие Джуно Темпл из «Теда Лассо» и Чиветель Эджиофор из «Доктора Стрэнджа».

Режиссером стала Келли Марсел, написавшая сценарий совместно с Томом Харди.

Мировая премьера фильма «Веном 3: Последний танец» запланирована на 25 октября.

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