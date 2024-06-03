Том Харди и его темная сторона: вышел трейлер третьего «Венома»

Появился первый официальный трейлер заключительной части фантастической франшизы с Томом Харди «Веном 3: Последний танец».
В финале журналисту Эдди Броку, в чьем теле поселился инопланетный симбиот, предстоит сражение с мощным симбиотом Токсином, в которого превращается детектив Маллиган (Стивен Грэм).
В трейлере под песню Space Oddity Дэвида Боуи показывается, как Эдди расправляется с вооруженными гангстерами, пытается не утонуть и выдерживает опасное сражение в воздухе.
В картине также приняли участие Джуно Темпл из «Теда Лассо» и Чиветель Эджиофор из «Доктора Стрэнджа».
Режиссером стала Келли Марсел, написавшая сценарий совместно с Томом Харди.
Мировая премьера фильма «Веном 3: Последний танец» запланирована на 25 октября.