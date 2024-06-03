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3 июня 2024, фоторепортажКрасная дорожка

Звезды «Слова пацана» посетили премьеру нового сериала

Российские знаменитости поддержали выход многосерийной криминальной комедии «На автомате»

На столичной площадке «Плюс Дача» в Парке Горького состоялся премьерный показ первых серий криминальной комедии «На автомате» режиссера Бориса Акопова. Вместе с постановщиком сериал презентовали актеры Слава Копейкин, Денис Косиков, Николай Шрайбер, Артур Бесчастный и другие.

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В центре сюжета — братья-подростки Рома (Копейкин) и Женя (Косиков), у которых каждый день проходит на автомате: будильник, учеба, сигаретка за гаражом, склад с оружием. Они продают автоматы через даркнет, чтобы быстро заработать легкие деньги.

Однако герои сталкиваются с опасными людьми, и очень скоро в этой истории будут замешаны все жители города: мать-одиночка Светлана (Александра Урсуляк), хозяин ломбарда Альберт, тату-мастер Леля (Агния Дитковските), полицейский Басов (Николай Шрайбер), его дочь-блогерка Милена (Маргарита Галич), а также столичные бандиты.

В проекте также появятся Артур Бесчастный, Владимир Майзингер, Максим Стоянов, Иван Добронравов, Илья Лейбин, Марианна Шульц и другие. Интересно, что тандем исполнителей главных ролей — Славы Копейкина и Дениса Косикова — был отмечен специальными призами жюри и Гильдии кастинг-директоров России на фестивале Original+.

«Надеюсь, зрителей заинтересует эта история, и они проживут это кино вместе с героями от и до», — отметил режиссер, обращаясь к первым зрителям.

После просмотра гостей ждал музыкальный сюрприз — выступление рэпера Sqwoz Bab, который недавно выпустил клип на песню «Озеро в лесу» со Славой Копейкиным в главной роли.

Также премьеру посетили звездные гости: Рузиль Минекаев и Ярослав Могильников, которые пришли поддержать Славу Копейкина, коллегу по сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте», Софья Лебедева, Марк Эйдельштейн, Яна Енжаева, Софья Аржаных, Александра Киселева, Владимир Гарцунов, Сергей Новосад, Анастасия Талызина, Екатерина Кабак, Ульяна Пылаева, Диана Милютина, Соня Присс и многие другие.

Премьера сериала «На автомате» состоится 5 июня на «Кинопоиске» и в онлайн-кинотеатре Wink.ru.

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