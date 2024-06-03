Звезды «Слова пацана» посетили премьеру нового сериала

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В центре сюжета — братья-подростки Рома (Копейкин) и Женя (Косиков), у которых каждый день проходит на автомате: будильник, учеба, сигаретка за гаражом, склад с оружием. Они продают автоматы через даркнет, чтобы быстро заработать легкие деньги.

Однако герои сталкиваются с опасными людьми, и очень скоро в этой истории будут замешаны все жители города: мать-одиночка Светлана (Александра Урсуляк), хозяин ломбарда Альберт, тату-мастер Леля (Агния Дитковските), полицейский Басов (Николай Шрайбер), его дочь-блогерка Милена (Маргарита Галич), а также столичные бандиты.

В проекте также появятся Артур Бесчастный, Владимир Майзингер, Максим Стоянов, Иван Добронравов, Илья Лейбин, Марианна Шульц и другие. Интересно, что тандем исполнителей главных ролей — Славы Копейкина и Дениса Косикова — был отмечен специальными призами жюри и Гильдии кастинг-директоров России на фестивале Original+.

«Надеюсь, зрителей заинтересует эта история, и они проживут это кино вместе с героями от и до», — отметил режиссер, обращаясь к первым зрителям.

После просмотра гостей ждал музыкальный сюрприз — выступление рэпера Sqwoz Bab, который недавно выпустил клип на песню «Озеро в лесу» со Славой Копейкиным в главной роли.