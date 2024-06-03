Трейлер дня: Сирша Ронан в воодушевляющей драме об исцелении

Вышел трейлер драмы «Выгон» с Сиршей Ронан в роли женщины, борющейся с зависимостью на фоне великолепных островных пейзажей.

Ее героиня Рона закончила курс реабилитационной терапии и впервые за десять лет приехала из Лондона на родные Оркнейские острова на самом севере Шотландии.

В этих суровых, но живописных местах Рона пытается примирить прошлое и настоящее, то погружаясь в болезненные воспоминания, то стараясь жить одним днем. Молодой женщине предстоит излечиться не только от алкоголизма, но и от душевной травмы.

В основе драмы лежит биографический романе Эми Липтрот, вышедший в 2016 году. Режиссером «Выгона» выступила Нора Финшелдт, посвятившая женщине, пытающейся заново найти место в мире, и свою предыдущую картину «Непрощенная».