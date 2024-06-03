Яковлева и Гармаш приступили к съемкам «Чебурашки 2»: первые фото

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Съемочный процесс начался со сцены дня рождения Сони (Ева Смирнова), внучки Риммы, во время которого дети и Чебурашка делятся друг с другом переживаниями, пока взрослые заняты своими делами. На празднике присутствуют Гена и другие герои, знакомые зрителю по первой части. Кроме того, по словам создателей, к уже полюбившимся героям истории присоединятся и новые персонажи.

«На мой взгляд, сценарий продолжения получился острее, смешнее и интереснее первой части, — рассказал режиссер Дмитрий Дьяченко. — В новом “Чебурашке” мы сохраняем преемственность и продолжаем говорить о семье и тех сложностях, которые существуют в каждом доме. Нам нравится говорить об этом в смешной, яркой форме».

По сюжету, Чебурашка живет с Геной уже год и, как любой взрослеющий ребенок, пытается быть самостоятельным, начинает проявлять характер и хулиганить, а воспитательные методы Гены не находят успеха. Избалованная Соня считает, что ее никто не ценит, а Гриша, внук Гены, грустит из-за нехватки родительского внимания.

Но все становится еще хуже, когда оказывается, что на месте дома Гены хотят построить парк развлечений. Героям предстоит научиться слушать друг друга, чтобы спасти свой дом.

«Мы на верном пути! — отметил Сергей Гармаш. — Это совершенно новая история, с приятными неожиданностями от Гены, Чебурашки и всей нашей компании».

Елена Яковлева призналась, что очень ждала возвращения Чебурашки: «Моя героиня меняется по отношению к окружающим, может быть, ей уже будет не так интересно все, что связано с шоколадом… Сценаристы добавили еще больше юмора, а художники по костюмам проделали огромную работу, мы берем уровень еще выше. В моем костюме столько секретов — мама не горюй!».

Производством фильма «Чебурашка 2» занимаются студия Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатр Start, телеканал «Россия», при участии киностудии «Союзмультфильм» и поддержке Фонда кино.