Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
3 июня 2024, фоторепортажСъемки

Яковлева и Гармаш приступили к съемкам «Чебурашки 2»: первые фото

Сиквел самого кассового российского фильма расскажет о новых приключениях героев известной сказки

В Москве стартовали съемки семейной комедии «Чебурашка 2». К своим ролям в фильме вернутся Ольга Кузьмина, озвучившая Чебурашку, Сергей Гармаш (Гена), Елена Яковлева (Римма), Федор Добронравов (Валера), Полина Максимова (Таня), Сергей Лавыгин (муж Тани) и Дмитрий Лысенков (помощник Риммы).

11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий

Съемочный процесс начался со сцены дня рождения Сони (Ева Смирнова), внучки Риммы, во время которого дети и Чебурашка делятся друг с другом переживаниями, пока взрослые заняты своими делами. На празднике присутствуют Гена и другие герои, знакомые зрителю по первой части. Кроме того, по словам создателей, к уже полюбившимся героям истории присоединятся и новые персонажи.

«На мой взгляд, сценарий продолжения получился острее, смешнее и интереснее первой части, — рассказал режиссер Дмитрий Дьяченко. — В новом “Чебурашке” мы сохраняем преемственность и продолжаем говорить о семье и тех сложностях, которые существуют в каждом доме. Нам нравится говорить об этом в смешной, яркой форме».

По сюжету, Чебурашка живет с Геной уже год и, как любой взрослеющий ребенок, пытается быть самостоятельным, начинает проявлять характер и хулиганить, а воспитательные методы Гены не находят успеха. Избалованная Соня считает, что ее никто не ценит, а Гриша, внук Гены, грустит из-за нехватки родительского внимания.

Но все становится еще хуже, когда оказывается, что на месте дома Гены хотят построить парк развлечений. Героям предстоит научиться слушать друг друга, чтобы спасти свой дом.

«Мы на верном пути! — отметил Сергей Гармаш. — Это совершенно новая история, с приятными неожиданностями от Гены, Чебурашки и всей нашей компании».

Елена Яковлева призналась, что очень ждала возвращения Чебурашки: «Моя героиня меняется по отношению к окружающим, может быть, ей уже будет не так интересно все, что связано с шоколадом… Сценаристы добавили еще больше юмора, а художники по костюмам проделали огромную работу, мы берем уровень еще выше. В моем костюме столько секретов — мама не горюй!».

Производством фильма «Чебурашка 2» занимаются студия Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатр Start, телеканал «Россия», при участии киностудии «Союзмультфильм» и поддержке Фонда кино.

Семейный приключенческий фильм «Чебурашка», вышедший 1 января 2023 года, стал самой кассовой картиной за всю историю отечественного проката. Премьера второй части также запланирована на новогодние каникулы. Фильм режиссера Дмитрия Дьяченко появится на больших экранах 1 января 2026 года.

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Сергей Гармаш
Полина Максимова
Полина Максимова
Джонни Депп
Джонни Депп сыграет Сатану в новой комедии про конец света
Ева Смирнова
Ева Смирнова
Дмитрий Дьяченко
Наталия Орейро, Константин Каримов и Кристина Асмус
Асмус и Орейро завершили съемки в новогоднем фильме: новые кадры
Федор Добронравов
Чебурашка
Блейк Лайвли
Звезда «Сплетницы» появилась на съемках фильма в облегающем боди
Сергей Лавыгин
Дмитрий Лысенков
Дмитрий Лысенков
Кадр из фильма «Почтарь»
«Никому ничего не доказываю»: Петров снимается в военной драме
Чебурашка 2
Ольга Кузьмина
Гоша Куценко с семьей
Гоша Куценко появился на премьере с дочерьми и женой
Елена Яковлева
Елена Яковлева
Владимир Канухин, Татьяна Иванова, Никита Кологривый и Иван Добронравов, фото: соцсети
«Спину сорвал»: солистка «Комбинации» пожалела Никиту Кологривого
Кадр из мультфильма «Мой сосед Тоторо»
Появились подробности следующего мультфильма Миядзаки
Кадр из фильма «Огненный мальчик»
Акиньшина и Высоцкая снимаются в фильме Михалковой: первые кадры
Алена Апина
Алена Апина пришла на съемки сериала про «Комбинацию» после жалобы
Стивен Спилберг
Стала известна дата выхода нового фильма Спилберга
Акция в поддержку движения BLM
О символе BLM Джордже Флойде снимут кино
Кадр из сериала «Король и Шут»
Стали известны подробности фильма «Король и Шут»
Гоша Куценко на съемках фильма «Непослушники»
Режиссер рассказал о «подвиге» Куценко на съемках «Непослушников»
Кадр из сериала «Люди Икс '97» (1 сезон)
Marvel снимет новых «Людей Икс» на фоне успеха мультсериала
Кадр из сериала «Жека Рассел»
Климова играет ведьму-начальницу в новом сериале: первые кадры
Дарья Мороз на съемках сериала «Разящий луч»
Дарья Мороз играет агента ЦРУ в новом сериале: первые кадры
Диана Пожарская на съемках фильма «Притворись моим мужем»
Жена Ивана Янковского впервые за долгое время снялась в кино: первые фото
Ольга Кузьмина с мужем и дочерью (фото: соцсети)
Звезда «Чебурашки» впервые показала лицо дочери
Кадр из сериала «Универ. 13 лет спустя»
Звезда «Универа» рассказал об ограничениях на съемках сериала
Никита Кологривый в сериале «Комбинация»
Никиту Кологривого заметили на съемках сериала о 90-х
Глафира Тарханова
Глафира Тарханова рассказала об экстремальных съемках у Германики
Кадр из фильма «Супермен»
Режиссер Джеймс Ганн показал фотографию нового Супермена
Джафар Джексон в образе Майкла Джексон
Племянник Майкла Джексона повторил его легендарный образ
Филипп Киркоров
Киркоров появится в главной роли в полнометражном фильме
Кадр из фильма «ON»
Юлия Пересильд снимается в триллере про «умный дом»: первые фото
Екатерина Волкова и Георгий Дронов на съемках сериала «Костя — Вера»
Волкова, Дронов и молодые актеры: стартовали съемки продолжения «Ворониных»
Эмили Блант
Эмили Блант негативно высказалась о съемках поцелуев
Кадр из сериала «И просто так», 2 сезон
Сара Джессика Паркер начала работу над третьим сезоном «И просто так»
«Бриджит Джонс: Грани разумного», 2004 год
Раскрыты подробности нового фильма о Бриджит Джонс
Милош Бикович на съемках фильма «Красный шелк»
Милош Бикович играет секретного царского агента в новом фильме: первые кадры
Оксана Акиньшина и Настасья Самбурская на съемках фильма «За слова отвечаю!»
Акиньшина и Самбурская стали сокамерницами в новом фильме: первые кадры
Михаил Казаков на съемках сериала «Папиных дочек»
«Тело забыло про инвалидность»: звезда «Папиных дочек» вернулся к съемкам
Роман Костомаров
Губерниев высказался о будущем фильме Андреасяна про Костомарова
Роман Костомаров
Сарик Андреасян снимет художественный фильм о Романе Костомарове
Элизабет Мосс
Звезда «Рассказа служанки» получила травму позвоночника на съемках
Кадр из фильма «Огниво»
В перьях и гриме: Ирина Горбачева появилась в эффектном образе на съемках сказки
Ханде Эрчел
В Иране прошла премьера фильма «Опьяненные любовью» с Ханде Эрчел
Вилкова и Трибунцев снимаются в новом сериале: первые фото
Кадр из фильма «Дэдпул и Росомаха»
Актер дубляжа раскрыл интригу фильма «Дэдпул и Росомаха»
Никита Кологривый на съемках фильма «Любовь зла»
Кологривый становится вором-домушником в новом фильме: первые кадры
Тимоти Шаламе на съемках фильма «Совершенный незнакомец»
В сети появились новые кадры Тимоти Шаламе в роли Боба Дилана
Александр Петров
Александр Петров исполнит главную роль в семейном фэнтези «Горыныч»
Киану Ривз и Сет Роген на съемках фильма «Удача»
Стали известны подробности травмы Киану Ривза на съемках
Кадр из фильма «Претенденты»
Зендая раскрыла, как готовилась к откровенной сцене в новом фильме
Кадр из фильма «Новый год в Березовке»
«Отец кровавой мафии»: вышел первый трейлер новой комедии с Нагиевым
Кадр из фильма «Собачье дело»
Глюкоза, Крюков и собачки: смотрите первые кадры со съемок новогодней комедии
Чайка
Вера Кинчева снялась в откровенной драме с режиссером Быковым
«Бриджит Джонс 3», 2016 год
Раскрыта дата выхода четвертой части фильма о Бриджит Джонс
Кадр из фильма «Встретимся вчера»
Тарасова и Ткаченко играют мужа и жену на грани развода: фото со съемок
Гарик Харламов
Гарик Харламов озвучил Кевина Спейси в новом фильме
Новые трейлеры
Кадр из фильма «Веном 3: Последний танец»
Веном 3: Последний танец
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Выгон»
Выгон
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Не одна дома»
Не одна дома
Трейлер
Кадр из фильма «Обе Две»
Обе Две
Трейлер №2
Академия «Амбрелла»
Академия «Амбрелла»
Трейлер (4 сезон, англ.)
Медведь
Трейлер (3 сезон, англ.)
Кадр из фильма «Семейное дело»
Семейное дело
Трейлер (англ.)
Волки
Волки
Трейлер (англ.)
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь