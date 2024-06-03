Шэрон Стоун опубликовала фото старшего сына в честь дня его рождения

Шэрон Стоун в личном блоге опубликовала серию фотографий своего старшего сына Роана, которому недавно исполнилось 24 года. На кадрах наследник голливудской актрисы запечатлен в разное время — от малых лет до сегодняшних дней.
«С днем рождения, Роан! С любовью, мама», — подписала снимки кинозвезда.
Поклонники присоединились к поздравлениям и оставили парню теплые пожелания. «С днем рождения, красавчик», «Так трогательно!! С днем рождения!!!», «Счастливого и здорового дня рождения. Он очень похож на тебя, Шэрон!!» — писали фолловеры.
Напомним, Шэрон Стоун усыновила Роана в 2000 году, когда состояла в браке с журналистом Филом Бронштейном. Спустя три года они развелись, а опекунство над ребенком было присуждено отцу. Через год Стоун усыновила мальчика Лэрда, а еще спустя года — Куинна.
Отметим, что Роан пошел по стопам матери и начал строить актерскую карьеру. В начале мая Шэрон Стоун поздравила сына с первым съемочным днем.