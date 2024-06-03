Шэрон Стоун опубликовала фото старшего сына в честь дня его рождения

Шэрон Стоун в личном блоге опубликовала серию фотографий своего старшего сына Роана, которому недавно исполнилось 24 года. На кадрах наследник голливудской актрисы запечатлен в разное время — от малых лет до сегодняшних дней.

<div id="vk_post_-122141110_30760"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?173"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-122141110_30760", -122141110, 30760, 'qXLRm83eFlMto0TqK4cLbBYlz6o'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

«С днем рождения, Роан! С любовью, мама», — подписала снимки кинозвезда.

Поклонники присоединились к поздравлениям и оставили парню теплые пожелания. «С днем рождения, красавчик», «Так трогательно!! С днем рождения!!!», «Счастливого и здорового дня рождения. Он очень похож на тебя, Шэрон!!» — писали фолловеры.

Напомним, Шэрон Стоун усыновила Роана в 2000 году, когда состояла в браке с журналистом Филом Бронштейном. Спустя три года они развелись, а опекунство над ребенком было присуждено отцу. Через год Стоун усыновила мальчика Лэрда, а еще спустя года — Куинна.