80-летний Де Ниро сделал редкое высказывание о годовалой дочери

Голливудский актер Роберт Де Ниро сделал редкое высказывание о своей годовалой дочке Джии. О младшем ребенке он поговорил с Entertainment Tonight.
80-летний Де Ниро рассказал, как отпраздновал первый день рождения ребенка, рожденного в отношениях с Тиффани Чен.
«У нее был маленький торт, все было хорошо и мило. В ней нет ничего плохого, она не осудит. Она — это просто она, это чистая радость», — сказал он.
Джиа родилась в мае 2023 года.
У Де Ниро также есть шестеро старших детей от 12 до 56 лет.
Ранее Роберт Де Ниро поделился редкой фотографией со своей маленькой дочерью Джией.