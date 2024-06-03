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3 июня 2024, новость

Юлия Пересильд снялась в романтической фотосессии с возлюбленным

Актриса призналась в чувствах Михаилу Тройнику

Юлия Пересильд в личном блоге показала бэкстейдж совместной фотосессии с возлюбленным, актером Михаилом Тройником. Пара примерила несколько разных образов, которые им подобрал звездный стилист, а автором фотосессии стал Дмитрий Исхаков, бывший муж Полины Гагариной.

«Миша, я люблю тебя», — подписала видео звезда фильма «Вызов», добавив к тексту сердечко.

Тройник, в свою очередь, оставил комментарий под роликом, написав: «Моя девочка».

Поклонники отметили, что актеры очень подходят друг другу. «Вы расцвели рядом с ним», «Какая красивая пара. Вот она такая, любовь, — видна в глазах, в улыбке. Счастья и только счастья вам», «Одно из лучших чувств в мире! Любить и быть любимой! Радостно за вас», — писали поклонники.

Напомним, Юлия Пересильд и Михаил Тройник познакомились на съемках картины «Вызов», где они сыграли супружескую пару. Впервые актеры вышли в свет и подтвердили свой роман в конце 2022 года.

У Пересильд есть две дочери — Анна и Мария — от предыдущих отношений с режиссером Алексеем Учителем.

Ранее Юлия Пересильд трогательно поздравила старшую наследницу с 15-летием.

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