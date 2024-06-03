Александра Домогарова наградили на кинофестивале в Ульяновске

Александр Домогаров | Источник: PersonaStars

УЛЬЯНОВСК, 1 июня. /ТАСС/. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских вручил гран-при XV Международного фестиваля кино- и телепрограмм для семейного просмотра имени народной артистки СССР В. М. Леонтьевой «От всей души» актеру театра и кино Александру Домогарову. Об этом говорится в сообщении, распространенном правительством региона.

Гран-при фестиваля в номинации «Честь и достоинство» — памятный диплом и статуэтка кинофестиваля из симбирцита. Награда вручается за особый вклад в отечественный кинематограф, преданное служение киноискусству и признание публики.

«Александр Домогаров стал обладателем гран-при “Честь и достоинство” ХV Международного кинофестиваля “От всей души” имени Валентины Леонтьевой», — отмечается в сообщении.

На Аллее звезд на улице Гончарова в центре Ульяновска открыли именную звезду Домогарову. Актер поблагодарил регион за признание и за приглашение на кинофестиваль.

«Спасибо большое Алексею Юрьевичу (губернатору Ульяновской области Алексею Русских — прим.), вашей области за доверие. Я буду продолжать свою карьеру, радовать своих зрителей и поклонников», — приводятся слова Домогарова в сообщении.

На аллее именных звезд деятелей российского кинематографа в Ульяновске ежегодно в последний день кинофестиваля «От всей души» открывается новое имя. В разные годы были открыты звезды народным артистам России Борису Химичеву, Станиславу Говорухину, Александру Филиппенко, Федору Добронравову, Андрею Соколову, Светлане Дружининой, Лидии Шукшиной и другим. Именная гранитная звезда — знак признания таланта кинодеятеля жителями Ульяновской области.

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