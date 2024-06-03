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3 июня 2024, новость

55-летнюю Дженнифер Энистон не узнали на новых фотографиях

Звезду «Друзей» обвинили в злоупотреблении пластикой

Звезда сериала «Друзья», актриса Дженнифер Энистон впервые за долгое время вышла на публику. 55-летняя Дженнифер Энистон стала гостьей мероприятия премии «Эмми». Актриса представляла сериал «Утреннее шоу».

Знаменитость выбрала для выхода в свет облегающее бордовое платье с красными цветами на тонких бретелях, которое подчеркнуло ее фигуру. Она также надела босоножки на каблуках, золотые браслеты, массивные серьги, цепочку с кулоном и несколько колец.

Дженнифер Энистон распустила волосы и сделала нюдовый макияж. Однако читатели Daily Mail обратили внимание не на образ звезды, а на ее изменившееся лицо.

«Я люблю Джен, но на этих фотографиях она выглядит не лучшим образом. Что-то странное происходит с ее лицом», «Она никогда не выглядела так плохо», «Я удивлена. Что она сделала с собой?», «Один глаз меньше другого. Пластическая операция или плохие филлеры?», «Что бы она ни делала со своим лицом, ей нужно остановиться!», «Дженнифер Энистон выглядит совсем по-другому», — писали в комментариях.

Недавно Дженнифер Энистон раскрыла секрет своей стройности.

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