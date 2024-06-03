Цыганов трогательно поздравил Снигирь с днем рождения

Евгений Цыганов в личном блоге опубликовал черно-белую фотографию, на которой он обнимался со своей женой, актрисой Юлией Снигирь. Снимок сделал их восьмилетний сын Федор. Актер трогательно поздравил супругу с днем рождения — актрисе исполнился 41 год.

<div id="vk_post_-122141110_30756"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?173"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-122141110_30756", -122141110, 30756, '42PH-dESgUYHn1wJ8c500ArWyyk'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Тебе очень идет быть счастливой. Это всем идет, но тебе как-то особенно», — подписал кадр Цыганов.

Поклонники присоединились к поздравлениям и признались, что восхищаются их семьей.

«Как ребенок видит своих родителей — это их настоящее лицо. С днем рождения! Дай вам Бог сохранить семью и любовь на долгие годы», «Прекрасная актриса и тонкая красавица! Марго своего ЕвГения!», «Будьте счастливы, берегите друг друга. Прекрасную Юлю с днем рождения», — писали пользователи сети.

Напомним, Юлия Снигирь — известная российская актриса театра и кино. Зрители знают ее по таким проектам, как «Обитаемый остров», «Великая», «Кровавая барыня», «Хождение по мукам» и другим. Кроме того, в начале года вышла новая экранизация романа Булгакова «Мастер и Маргарита», где Снигирь и Цыганов сыграли главные роли.