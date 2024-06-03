Цыганов трогательно поздравил Снигирь с днем рождения

Евгений Цыганов в личном блоге опубликовал черно-белую фотографию, на которой он обнимался со своей женой, актрисой Юлией Снигирь. Снимок сделал их восьмилетний сын Федор. Актер трогательно поздравил супругу с днем рождения — актрисе исполнился 41 год.
«Тебе очень идет быть счастливой. Это всем идет, но тебе как-то особенно», — подписал кадр Цыганов.
Поклонники присоединились к поздравлениям и признались, что восхищаются их семьей.
«Как ребенок видит своих родителей — это их настоящее лицо. С днем рождения! Дай вам Бог сохранить семью и любовь на долгие годы», «Прекрасная актриса и тонкая красавица! Марго своего ЕвГения!», «Будьте счастливы, берегите друг друга. Прекрасную Юлю с днем рождения», — писали пользователи сети.
Напомним, Юлия Снигирь — известная российская актриса театра и кино. Зрители знают ее по таким проектам, как «Обитаемый остров», «Великая», «Кровавая барыня», «Хождение по мукам» и другим. Кроме того, в начале года вышла новая экранизация романа Булгакова «Мастер и Маргарита», где Снигирь и Цыганов сыграли главные роли.
Юлия Снигирь и Евгений Цыганов стали мужем и женой в 2019 году, а за три года до этого у пары родился сын Федор.