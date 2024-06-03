Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
3 июня 2024, новость

Цыганов трогательно поздравил Снигирь с днем рождения

Юлии Снигирь исполнился 41 год

Евгений Цыганов в личном блоге опубликовал черно-белую фотографию, на которой он обнимался со своей женой, актрисой Юлией Снигирь. Снимок сделал их восьмилетний сын Федор. Актер трогательно поздравил супругу с днем рождения — актрисе исполнился 41 год.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Тебе очень идет быть счастливой. Это всем идет, но тебе как-то особенно», — подписал кадр Цыганов.

Поклонники присоединились к поздравлениям и признались, что восхищаются их семьей.

«Как ребенок видит своих родителей — это их настоящее лицо. С днем рождения! Дай вам Бог сохранить семью и любовь на долгие годы», «Прекрасная актриса и тонкая красавица! Марго своего ЕвГения!», «Будьте счастливы, берегите друг друга. Прекрасную Юлю с днем рождения», — писали пользователи сети.

Напомним, Юлия Снигирь — известная российская актриса театра и кино. Зрители знают ее по таким проектам, как «Обитаемый остров», «Великая», «Кровавая барыня», «Хождение по мукам» и другим. Кроме того, в начале года вышла новая экранизация романа Булгакова «Мастер и Маргарита», где Снигирь и Цыганов сыграли главные роли.

Юлия Снигирь и Евгений Цыганов стали мужем и женой в 2019 году, а за три года до этого у пары родился сын Федор.

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Обитаемый остров
Евгений Цыганов
Аня Тейлор-Джой (фото: соцсети)
Юлия Снигирь назвала зарубежную коллегу, которой восхищается
Великая
Кровавая барыня
Кадр из сериала «Преступление и наказание»
Юлия Снигирь в образе героини Достоевского: первые кадры
1 р.
Мастер и Маргарита
Хождение по мукам
Кадр из фильма «Мастер и Маргарита»
Снигирь высказалась о сравнениях с Анной Ковальчук
Юлия Снигирь
Звезда «Мастера и Маргариты» ответила критикам фильма
Юлия Снигирь
Снигирь, Розанова, Толкалина посетили атмосферную премьеру сериала
Доигрались: звезды кино, которые влюбились друг в друга на съемках
Кадр из фильма «Сказки Гофмана»
Трейлер дня: Цыганов без ума от красивых рук Вилковой
Евгений Цыганов
Цыганов высмеял критиков «Мастера и Маргариты»
Кадр из фильма «Мастер и Маргарита»
Снигирь рассказала о ссорах с Цыгановым на съемках
Юлия Снигирь и Евгений Цыганов
Снигирь с Цыгановым, Боярская и другие на премьере «Мастера и Маргариты»
Полина Цыганова и Евгений Цыганов
Цыганов с дочерью, Снигирь, Эрнст на закрытии кинофестиваля «Зимний»
Евгений Цыганов с дочерью Полиной
Евгений Цыганов вывел в свет 18-летнюю дочь
Елизавета Боярская и Полина Цыганова в фильме «110»
Боярская и дочь Цыганова снялись вместе: первые кадры
Юлия Пересильд с дочками Марией и Анной
Пересильд с дочками и новой прической на премьере фильма
Кадр из сериала «Кеша должен умереть»
Снигирь и Александрова в трейлере нового сериала Богомолова
Кадр из сериала «Танго»
Снигирь танцует танго в новом сериале Тодоровского: первые кадры
Евгений Цыганов
Цыганов рассказал о временной потере памяти на съемках
Екатерина Вилкова
Вилкова, Снигирь, Верники, Арнтгольц посетили премьеру фильма
Кадр из фильма «1993»
Цыганов и Вилкова снялись в исторической драме о развале СССР
Кадр из фильма «Мастер и Маргарита»
Названа дата выхода «Мастера и Маргариты» с Цыгановым и Снигирь
Кадр из сериала «Дело Германа»
Юлия Снигирь в неожиданном образе снимается в новом сериале
Евгений Цыганов в сериале «Цербер»
Горбатов, Цыганов, Кяро снимаются в историческом сериале: первые фото
Кадр из сериала «Безбашенная»
Варнава снялась в главной роли в сериале с Цыгановым: первые фото
Юлия Пересильд
Пересильд представила новый фильм на кинофестивале в Шанхае
Юлия Снигирь и Евгений Цыганов
Евгений Цыганов поздравил с 40-летием супругу Юлию Снигирь
Виктория Исакова на съемках продолжения сериала «Нежность»
Исакова и Цыганов вернутся к своим ролям в продолжении «Нежности»
Алексей Гуськов и Юлия Снигирь на съемках сериала «Золотое дно»
Юлия Снигирь снимается в семейной саге: первые фото
Кадр из сериала «Шаляпин»
Опубликованы первые кадры сериала «Шаляпин» с Пеговой и Снигирь
Александр Петров на съемках телеспектакля «Происшествие в стране Мульти-Пульти»
Петров, Козловский и Бурунов сыграли Труса, Балбеса и Бывалого
Мария и Анна Пересильд
Снигирь и дочери Пересильд посетили показ новогоднего фильма
Светлана Ходченкова
Ходченкова, Снигирь, Галич: звезды посетили премьеру фильма
Аскар Ильясов и Юлия Снигирь в сериале «Престиж»
Снигирь, Розанова, Толкалина снимаются в сериале «Престиж»: первые кадры
Ольга Бодрова
Дочь Бодрова высказалась о работе с Козловским и Цыгановым
Юлия Снигирь на съемках сериала «Кеша»
Снигирь снимается с Богомоловым в его новом сериале: первые фото
Евгений Цыганов и Юлия Снигирь
Снигирь и Цыганов на открытии кинофестиваля: фоторепортаж
Кадр из фильма «Мастер и Маргарита»
Режиссер «Воланда» усомнился в выходе фильма
Евгений Цыганов
Цыганов получил главную роль в фильме «Блондинка»: первые фото
Светлана Ходченкова
Снигирь с Цыгановым, Варнава на премьере фильма с Ходченковой
Федор Бондарчук и Паулина Андреева
Водонаева, Бондарчук с женой на показе сериала с Цыгановым
Александр Горбатов
Про Шаляпина снимают сериал: первые фото
Юлия Снигирь и Аглая Тарасова
Снигирь, Литвинова, Тарасова на кинофестивале в Петербурге
Евгений Цыганов и Юлия Снигирь
Цыганов со Снигирь, Судзиловская и другие на премьере «Медеи»
Светлана Ходченкова
Ходченкова и Цыганов на съемках нового сериала: фото с площадки
Кадр из фильма «Подельники»
Борисов, Бодров, Петров: объявлена программа «Кинотавра 2021»
ДжонДжоли
Пересильд и Цыганов снова снялись вместе: первые кадры
Анна Лилиенталь и Юлия Снигирь
Снигирь, Литвинова и другие на премьере «Красотки на взводе»
Аугуст Диль в фильме «Тайная жизнь»
Стало известно, кто играет Воланда в ленте с Цыгановым и Снигирь
Кадр из фильма «Мастер и Маргарита»
Цыганов и Снигирь в образах Мастера и Маргариты: первые фото
Светлана Ходченкова
В США названы 12 российских кинозвезд, от которых ждут прорыва
Новые трейлеры
Кадр из фильма «Выгон»
Выгон
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Не одна дома»
Не одна дома
Трейлер
Кадр из фильма «Обе Две»
Обе Две
Трейлер №2
Академия «Амбрелла»
Академия «Амбрелла»
Трейлер (4 сезон, англ.)
Медведь
Трейлер (3 сезон, англ.)
Кадр из фильма «Семейное дело»
Семейное дело
Трейлер (англ.)
Волки
Волки
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Финист. Первый богатырь»
Финист. Первый богатырь
Тизер-трейлер
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь