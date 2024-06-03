74-летнего народного артиста России госпитализировали в Омске

Юрий Ицков | Источник: PersonaStars

Народный артист России Юрий Ицков был госпитализирован во время гастролей в Омске. Об этом сообщает ТАСС.

В пресс-службе санкт-петербургского Театра на Васильевском заявили, что 74-летнего актера экстренно забрали в больницу в ночь с 30 на 31 мая.