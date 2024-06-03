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3 июня 2024, новость

74-летнего народного артиста России госпитализировали в Омске

Юрия Ицкова экстренно доставили в больницу во время гастролей
Юрий Ицков
Юрий Ицков | Источник: PersonaStars

Народный артист России Юрий Ицков был госпитализирован во время гастролей в Омске. Об этом сообщает ТАСС.

В пресс-службе санкт-петербургского Театра на Васильевском заявили, что 74-летнего актера экстренно забрали в больницу в ночь с 30 на 31 мая.

«На сегодняшний день он остается под наблюдением врачей, но состояние стабильное и его жизни ничего не угрожает», — говорится в сообщении. Причины госпитализации не уточняются.

Ранее сообщалось, что 79-летнего актера Александра Михайлова госпитализировали с кинофестиваля.

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