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3 июня 2024, новость

Гоша Куценко признался, что стал актером из-за любви

Актер заявил, что пришел в кино из-за влюбленности в Елену Сотникову
Гоша Куценко
Гоша Куценко

Актер Гоша Куценко рассказал, как стал актером из-за любви. Его цитирует aif.ru.

Куценко вспомнил, как в 1987 году демобилизовался из армии, приехал к родителям в Москву и стул учиться в МИРЭА на факультете кибернетики. В институте он увлекся КВН и КСП, а после впервые в жизни попал в театр — он посетил спектакль театра имени Вахтангова по пьесе Марины Цветаевой «Три возраста Казановы».

«И я влюбился в актрису Елену Сотникову. После спектакля подошел к ней, познакомился», — рассказал Куценко, добавив, что после к ним вышел Василий Лановой.

Знакомство, признался Куценко, открыло для него мир, в котором люди читают стихи, любят друг друга, играют в театре и снимаются в кино.

«Мне это очень понравилось, и я пошел в театральную студию, а потом решил поступать в Школу-студию МХАТ», — добавил актер.

Накануне режиссер Владимир Котт похвалил актера Гошу Куценко за подвиг на съемках фильма «Непослушники». По его словам, актер сам выполнил трюк с плаванием в холодной воде в ноябре.

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