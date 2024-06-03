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3 июня 2024, новость

«Манюня» обошла «Майора Грома» в прокате

Фильм «Манюня: Приключения в Москве» заработал около 100 млн рублей после премьеры

Фильм «Манюня: Приключения в Москве» обошел в прокате кинокомикс «Майор Гром: Игра». Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на предварительные данные о сборах.

После премьеры к концу первых прокатных выходных картина заработала чуть меньше 100 млн рублей и поднялась на первую строчку чарта.

Новый «Майор Гром» остался на втором месте и увеличил свои общие сборы до 300 млн рублей.

Среди успешных новинок проката — хоррор «Незнакомцы. Начало», поднявшийся на шестую строчку с 12 млн рублей, и фильм ужасов «Винни-Пух: Кровь и мед 2», оказавшийся на восьмой строчке недельного рейтинга с 7 млн рублей. Еще одна новинка, мультфильм «Суперпташки. Улетная миссия», попал на девятую строчку с 4,2 млн рублей.

По сюжету фильма, Манюня и ее подруги Каринэ и Наринэ отправляются на летние каникулы в Москву. Сюжет разворачивается в 1980-х. В Москве девочек ждут удивительные встречи — в том числе с актером Юрием Никулиным. Актера воссоздали с помощью нейросети специально для съемок «Манюня: приключения в Москве».

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