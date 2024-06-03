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3 июня 2024, новость

Уилл Смит впервые за долгое время появился на премьере с женой и детьми

Актер вместе с семьей посетил показ боевика «Плохие парни до конца»

Уилл Смит появился с семьей в полном составе на премьерном показе комедийного боевика «Плохие парни до конца» в Лос-Анджелесе. Четвертая часть франшизы о двух полицейских, со Смитом и Мартином Лоуренсом в главных ролях, выйдет в мировой прокат 5 июня.

На красной дорожке 55-летний американский актер позировал с женой, актрисой Джадой Пинкетт Смит, ее матерью Эдриенн Бэнфилд-Норрис и детьми: 23-летней Уиллоу, 25-летним Джейденом и 31-летним Треем (от первого брака — с Шери Зампино).

Актер выбрал для выхода в свет образ total black: пиджак с цветочной вышивкой, футболка, брюки, лаковые туфли и шапка. Тем временем актриса «Матрицы» пришла на премьеру в полупрозрачном полосатом платье бренда Iris van Herpen.

Это первый совместный выход супругов после публикации интервью актрисы. В телешоу Today 52-летняя Пинкетт Смит сделала признание: они расстались еще в 2016 году, но при этом не собираются разводиться официально. «Я думаю, что мы просто устали от попыток. Мы застряли в своих фантазиях о том, каким, по нашему мнению, должен быть другой человек», — сказала артистка.

Вскоре Уилл Смит отреагировал на заявление супруги. Он прислал в редакцию New York Times электронное письмо, в котором сообщил, что эти откровения «пробудили его». Жену он назвал «более стойкой, умной и сострадательной, чем он предполагал». «Когда ты находишься с человеком более половины своей жизни, наступает своего рода эмоциональная слепота. И вы слишком легко можете потерять чувствительность к скрытым нюансам и тонкой красоте», — написал Смит.

Джада Пинкетт и Уилл Смит познакомились на съемках сериала «Принц из Беверли-Хиллз» в 1990 году. Спустя пять лет они начали встречаться, а 31 декабря 1997 года поженились. Тогда актриса уже была беременна их первенцем. Сын Джейден родился 8 июля 1998 года. Спустя два года у супругов родилась дочь Уиллоу.

В марте 2022 года Уилл Смит ударил Криса Рока во время объявления победителя в номинации «Лучший документальный фильм» в прямом эфире церемонии вручения премии «Оскар». Непосредственно перед этим комик неудачно пошутил о прическе жены Смита, спросив, когда выйдет картина «Солдат Джейн 2». Много лет назад Пинкетт Смит была вынуждена побриться наголо из-за аутоиммунного заболевания.

Рок не стал обращаться в полицию, но Киноакадемия США осудила поступок Смита и начала расследование. Актер принес извинения Року и академии и объяснил, что хотел защитить любимую женщину. Вскоре Смит покинул Академию кинематографических искусств и наук, отметив, что предал доверие ее членов. Артист также записал видео, где извинился перед Роком. Однако академия все равно запретила актеру участвовать в ее мероприятиях на протяжении десяти лет.

Ранее стало известно, что Уилл Смит получил первую роль после скандала на «Оскаре».

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