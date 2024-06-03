Американская актриса и продюсер Лаверн Кокс поделилась видео в откровенном образе в честь 52-летия. Соответствующая публикация появилась на ее странице в соцсети.
Знаменитость отметила день рождения в купальнике черного цвета, позируя перед камерой в полупрозрачных перчатках и блестящих чулках. При этом волосы телезвезда распустила, а на лицо нанесла макияж в нюдовых оттенках в сочетании с красной помадой.
Напомним, актерский дебют Лаверн Кокс состоялся в 2004 году в картине «Короли Бруклина». Первой работой на телевидении стал сериал «Закон и порядок: Специальный корпус». Наибольшую известность актриса приобрела благодаря роли Софии в сериале «Оранжевый — хит сезона».