Американская актриса и продюсер Лаверн Кокс поделилась видео в откровенном образе в честь 52-летия. Соответствующая публикация появилась на ее странице в соцсети.

<div id="vk_post_-122141110_30754"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?173"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-122141110_30754", -122141110, 30754, 'idzEb-lwbxwFaNHMGf0bwpRisz0'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

Знаменитость отметила день рождения в купальнике черного цвета, позируя перед камерой в полупрозрачных перчатках и блестящих чулках. При этом волосы телезвезда распустила, а на лицо нанесла макияж в нюдовых оттенках в сочетании с красной помадой.