Джонни Депп сыграет Сатану в новой комедии про конец света

Гиллиам сообщил, что, согласно сюжету комедии, Бог задумал уничтожить человечество. Противостоять ему решается Сатана, которому очень нужны люди в аду, иначе он навсегда останется без работы. Сатана отправится на поиски пары людей, надеясь представить их Богу как современных Адама и Еву. В съемках картины также примут участие Адам Драйвер и Джейсон Момоа.