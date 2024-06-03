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3 июня 2024, новость

Джонни Депп сыграет Сатану в новой комедии про конец света

Роль Бога досталась американскому актеру Джеффу Бриджесу
Джонни Депп
Джонни Депп | Источник: Legion-Media.ru

Знаменитый голливудский актер Джонни Депп сыграет Сатану в новой комедии британского кинорежиссера Терри Гиллиама «Карнавал под конец света». Об этом режиссер рассказал журналу Prèmiere.

Он уточнил, что на роль Бога утвержден американский актер Джефф Бриджес, звезда фильма «Большой Лебовски».

Гиллиам сообщил, что, согласно сюжету комедии, Бог задумал уничтожить человечество. Противостоять ему решается Сатана, которому очень нужны люди в аду, иначе он навсегда останется без работы. Сатана отправится на поиски пары людей, надеясь представить их Богу как современных Адама и Еву. В съемках картины также примут участие Адам Драйвер и Джейсон Момоа.

Ранее Джонни Депп раскритиковал Голливуд за «одноразовые» фильмы. Актер считает, что Голливуд пришел в упадок из-за правления «привилегированных» бухгалтеров.

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