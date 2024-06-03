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3 июня 2024, новость

Мошенники вымогают деньги у друзей Заворотнюк

Представитель актрисы сообщил о мошенниках
Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк

Мошенники вымогают деньги у друзей и коллег актрисы Анастасии Заворотнюк. Об этом сообщил ее представитель в соцсети.

По словам представителя, друзья и коллеги Заворотнюк получают сообщения якобы от лица членов семьи актрисы с просьбой поддержать их финансово. В окружении актрисы уверили, что ее муж, фигурист Петр Чернышев никогда не делал и не сделает ничего подобного. Уточняется, что спортсмен не зарегистрирован ни в одной социальной сети.

«Пожалуйста, будьте бдительны! Не переводите никому денежные средства в помощь семье», — заключил представитель артистки.

Анастасии Заворотнюк не стало в ночь на 30 мая в возрасте 53 лет. В последние годы звезда сериала «Моя прекрасная няня» боролась с глиобластомой — раком головного мозга. Сообщалось, что ее состояние резко ухудшилось две недели назад. Актриса провела последние годы жизни в Подмосковье.

Прощание с Анастасией Заворотнюк состоялось в Покровском монастыре. Ее похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

Лучшие роли Анастасии Заворотнюк: не только няня Вика
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