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2 июня 2024, новость

Кологривый раскрыл отношение к старым проектам

Актер заявил, что каждая роль «заставляет его расти и как-то умнеть»
Никита Кологривый
Никита Кологривый | Источник: PersonaStars

Актер Никита Кологривый признался в беседе с «Пятым каналом», что не выделяет проекты, в которых участвовал.

Кологривый считает, что каждая роль заставляет его расти и как-то умнеть. Он также рассказал, что сейчас работает над новыми проектами.

«У меня скоро премьера Николая ХомерикиЧистые”. Считаю, что это очень хороший проект. Совсем скоро у меня премьера спектакля “Маяковский” в Театре Эстрады, режиссер — Семен Шомин из театра “Современник”. “Кореша” у меня будет фильм», — отметил актер.

Никита Кологривый сыграл Кощея в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» и Емелю в фильме «По щучьему велению». Он стал известен после серии скандалов с ним.

26 мая издание theGirl сообщило, что Иван Янковский и Никита Кологривый претендуют на главные роли в российской адаптации американского сериала «Сверхъестественное». Издание подчеркнуло, что о планах адаптировать знаменитый американский сериал под российские реалии пока только ходят слухи.

27 мая Иван Янковский признался, что не слышал о съемках российской версии сериала «Сверхъестественное».

Ранее солистка «Комбинации» пожалела Никиту Кологривого.

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