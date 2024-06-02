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2 июня 2024, новость

Стало известно, повлияла ли Джоли на решение дочери сменить фамилию

18-летняя Шайло Джоли-Питт решила отказаться от фамилии отца
Анджелина Джоли и Брэд Питт
Анджелина Джоли и Брэд Питт | Источник: Rex / Fotodom.ru

Дочь актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта, Шайло, самостоятельно наняла адвоката для того, чтобы подать документы об отказе от фамилии отца. Об этом сообщает издание People.

Инсайдер из окружения знаменитостей заявил, что 18-летняя Шайло не только самостоятельно выбрала адвоката, но и оплатила его услуги без помощи матери, Анджелины Джоли.

У актрисы есть шестеро детей: сыновья Мэддокс Шиван, Пакс Тьен и Нокс Леон; дочери Захара Марли, Шайло Нувель и Вивьен Маршелин. Все изначально носили фамилию Джоли-Питт, хотя лишь трое — Шайло, Нокс и Вивьен — являются биологическими детьми Анджелины и Брэда Питта. 19 сентября 2016 года Джоли подала документы на развод, но он был официально завершен лишь в 2019-м. Сейчас бывшие супруги делят имущество.

Недавно младшая дочь Джоли и Питта, Вивьен, убрала фамилию отца из афиши мюзикла «Аутсайдеры», над которым работала. При этом об официальной смене фамилии наследницей не сообщалось.

27 мая, в день своего 18-летия, Шайло Джоли-Питт официально подала документы об отказе от фамилии отца.

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