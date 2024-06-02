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2 июня 2024, новость

Дженнифер Энистон рассказала о поцелуях с незнакомцами в шоу-бизнесе

Актриса пожаловалась на неловкие ситуации на кастингах
Дженнифер Энистон
Дженнифер Энистон | Источник: Legion-Media.ru

Дженнифер Энистон поделилась своими впечатлениями от прохождения кастингов в киноиндустрии. Актриса отметила, что поцелуи с незнакомыми мужчинами на пробах постоянно вызывали у нее дискомфорт.

«Я всегда была тем самым ужасным кандидатом на прослушиваниях. Я проработала официанткой вечно, прежде чем, наконец, смогла получить хоть что-то, а именно роль в рекламе Bob’s Big Boy. Итак, если вы изначально нервничаете на прослушивании, а потом вам говорят: “А теперь давайте поцелуемся с совершенно незнакомым человеком”, это очень неловко», — заверила звезда.

Энистон добавила, что было бы лучше, если бы кастинг-директора попытались сделать так, чтобы актеры чувствовали себя более расслабленными на пробах. Например, включали бы музыку или использовали другие методы для создания комфортной атмосферы.

Кроме того, актриса призналась, что ей тяжело переключаться с комедийного жанра на драматический, и после съемок требуется время, чтобы отойти от роли.

«Я не живу в своем персонаже, как, я знаю, делают некоторые люди. Я предпочитаю просто избавиться от этого как можно быстрее. А потом я обычно говорю, когда заканчиваю сезон: “Мне нужна комедия прямо сейчас”», — приводит слова Дженнифер Daily Mail.

Ранее Дженнифер Энистон раскрыла секрет стройности.

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