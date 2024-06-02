Петросян рассказал, что мог сыграть Шурика в комедии Гайдая

Юморист Евгений Петросян признался, что режиссер Леонид Гайдай предлагал ему главную роль в фильме «Операция “Ы” и другие приключения Шурика». Об этом комик рассказал на программе «Ты не поверишь!».
«Гайдай только меня видел в роли Шурика. Мне было 19 лет, я по возрасту подходил больше», — заявил артист.
Он подчеркнул, что актер Александр Демьяненко был на 10 лет старше, а Гайдай хотел предложить роль Шурика более молодому артисту. При этом по итогу играть молодого студента все же стал Демьяненко.
«Потом Селезнева (актриса Наталья Селезнева. — Прим. ред.) сказала мне: “Ты же не мог знать, что это будет знаковый фильм”», — вспомнил юморист.
Петросян пояснил, что отказался от предложения Гайдая, так как посчитал Шурика романтическим героем. Он заявил, что его интересовали на тот момент исключительно комедийные образы.
В конце мая Евгений Петросян представил фильм со своим участием. Сатирик впервые за свою карьеру сыграл в кино.