Петросян рассказал, что мог сыграть Шурика в комедии Гайдая

Евгений Петросян

«Гайдай только меня видел в роли Шурика. Мне было 19 лет, я по возрасту подходил больше», — заявил артист.

Он подчеркнул, что актер Александр Демьяненко был на 10 лет старше, а Гайдай хотел предложить роль Шурика более молодому артисту. При этом по итогу играть молодого студента все же стал Демьяненко.

«Потом Селезнева (актриса Наталья Селезнева. — Прим. ред.) сказала мне: “Ты же не мог знать, что это будет знаковый фильм”», — вспомнил юморист.

Петросян пояснил, что отказался от предложения Гайдая, так как посчитал Шурика романтическим героем. Он заявил, что его интересовали на тот момент исключительно комедийные образы.