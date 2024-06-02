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2 июня 2024, новость

Петросян рассказал, что мог сыграть Шурика в комедии Гайдая

Юморист заявил, что он больше подходил по возрасту на данную роль, чем Александр Демьяненко
Евгений Петросян
Евгений Петросян

Юморист Евгений Петросян признался, что режиссер Леонид Гайдай предлагал ему главную роль в фильме «Операция “Ы” и другие приключения Шурика». Об этом комик рассказал на программе «Ты не поверишь!».

«Гайдай только меня видел в роли Шурика. Мне было 19 лет, я по возрасту подходил больше», — заявил артист.

Он подчеркнул, что актер Александр Демьяненко был на 10 лет старше, а Гайдай хотел предложить роль Шурика более молодому артисту. При этом по итогу играть молодого студента все же стал Демьяненко.

«Потом Селезнева (актриса Наталья Селезнева. — Прим. ред.) сказала мне: “Ты же не мог знать, что это будет знаковый фильм”», — вспомнил юморист.

Петросян пояснил, что отказался от предложения Гайдая, так как посчитал Шурика романтическим героем. Он заявил, что его интересовали на тот момент исключительно комедийные образы.

В конце мая Евгений Петросян представил фильм со своим участием. Сатирик впервые за свою карьеру сыграл в кино.

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