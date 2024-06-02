Звезда мелодрамы «Одинокие сердца» впервые стал отцом в 51 год

Андрей Чернышов в сериале «Земский доктор»

Актер Андрей Чернышов («Маргарита Назарова», «Одинокие сердца») сообщил о пополнении в семье. Его слова передает издание «СтарХит».

«Это такие… очень личные чувства. Дай Бог, чтобы они были знакомы каждому. Я с ними встретился, спасибо, Господи, за все», — порадовался артист.

Чернышов не стал раскрывать подробности рождения первенца, отметив лишь, что сын родился пять месяцев назад. 51-летний актер подчеркнул, что не планирует менять свой рабочий график. Он уточнил, что супруга, артистка театра «Содружество актеров Таганки» Мария Добржинская ушла в декрет, чтобы ухаживать на ребенком. По словам Чернышова, жена не собирается долго сидеть дома, а хочет вернуться в театр.