Стало известно, что не устраивает Бена Аффлека в браке с Дженнифер Лопез

Бен Аффлек и Дженнифер Лопез | Источник: Legion-Media.ru

Голливудский актер Бен Аффлек хочет, чтобы его жена Дженнифер Лопез пересмотрела свое отношение к работе. Об этом сообщает издание The Sun.

Инсайдер из окружения знаменитостей заявил, что Бена Аффлека не устраивает график работы Дженнифер Лопез. Якобы актер даже поссорился с сотрудниками своей жены.

«Бен просто хочет для нее самого лучшего и чувствует, что она делает много посредственных проектов. Он считает, что она окружена людьми, которые принимают решения за нее. А сама Дженнифер выполняет 50 задач одновременно», — рассказал источник.

По словам инсайдера, Бен Аффлек работает не так много по собственному желанию в отличие от супруги. Отмечается, что хотя артистка хотела посвятить себя семье, она все равно очень занята.

Недавно появились слухи о том, что у Дженнифер Лопез и Бена Аффлека серьезные проблемы в отношениях. Сообщалось, что актер съехал из их дома, стоимость которого около $60 миллионов. При этом инсайдер отметил, что артист не виноват в их разладе.

«Им, вероятно, придется продать дом мечты, который они искали два года. Они никогда не перестанут любить друг друга, но она не может его контролировать, а он не может ее изменить. Невозможно, чтобы это продолжалось», — заявил источник.

27 мая Бена Аффлека засняли с грустным выражением лица на публике. Актер появился в одиночестве на выпускном вечере своей дочери Вайолет, которая родилась в браке с Дженнифер Гарнер. Знаменитость был одет в белую рубашку, голубые джинсы, бежевый пиджак и темные туфли.