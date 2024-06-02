Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
2 июня 2024, новость

Стало известно, что не устраивает Бена Аффлека в браке с Дженнифер Лопез

Знаменитости переживают непростой период в своих отношениях
Бен Аффлек и Дженнифер Лопез
Бен Аффлек и Дженнифер Лопез | Источник: Legion-Media.ru

Голливудский актер Бен Аффлек хочет, чтобы его жена Дженнифер Лопез пересмотрела свое отношение к работе. Об этом сообщает издание The Sun.

Инсайдер из окружения знаменитостей заявил, что Бена Аффлека не устраивает график работы Дженнифер Лопез. Якобы актер даже поссорился с сотрудниками своей жены.

«Бен просто хочет для нее самого лучшего и чувствует, что она делает много посредственных проектов. Он считает, что она окружена людьми, которые принимают решения за нее. А сама Дженнифер выполняет 50 задач одновременно», — рассказал источник.

По словам инсайдера, Бен Аффлек работает не так много по собственному желанию в отличие от супруги. Отмечается, что хотя артистка хотела посвятить себя семье, она все равно очень занята.

Недавно появились слухи о том, что у Дженнифер Лопез и Бена Аффлека серьезные проблемы в отношениях. Сообщалось, что актер съехал из их дома, стоимость которого около $60 миллионов. При этом инсайдер отметил, что артист не виноват в их разладе.

«Им, вероятно, придется продать дом мечты, который они искали два года. Они никогда не перестанут любить друг друга, но она не может его контролировать, а он не может ее изменить. Невозможно, чтобы это продолжалось», — заявил источник.

27 мая Бена Аффлека засняли с грустным выражением лица на публике. Актер появился в одиночестве на выпускном вечере своей дочери Вайолет, которая родилась в браке с Дженнифер Гарнер. Знаменитость был одет в белую рубашку, голубые джинсы, бежевый пиджак и темные туфли.

Ранее Дженнифер Лопес отменила тур на фоне слухов о разрыве с Аффлеком.

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Дженнифер Лопез
Дженнифер Лопез
Jennifer Lopez
Бен Аффлек
Бен Аффлек
Ben Affleck
Новые трейлеры
Кадр из фильма «Не одна дома»
Не одна дома
Трейлер
Кадр из фильма «Обе Две»
Обе Две
Трейлер №2
Академия «Амбрелла»
Академия «Амбрелла»
Трейлер (4 сезон, англ.)
Медведь
Трейлер (3 сезон, англ.)
Кадр из фильма «Семейное дело»
Семейное дело
Трейлер (англ.)
Волки
Волки
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Финист. Первый богатырь»
Финист. Первый богатырь
Тизер-трейлер
Моана 2
Моана 2
Тизер (англ.)
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь