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2 июня 2024, новость

Натали Портман прокомментировала слухи о романе с Полом Мескалом

Ранее звезд заметили на свидании в пабе
Натали Портман и Пол Мескал
Натали Портман и Пол Мескал | Источник: Legion-Media.ru

Натали Портман, которая недавно развелась со своим мужем Бенжаменом Мильпье, заметили в обществе 28-летнего коллеги, Пола Мескала.

На днях они попали в объективы папарацци в баре at Bar 69 в лондонском Ислингтоне. На новых кадрах Натали и Пол запечатлены в расслабленных образах. Актриса предстала в белой футболке и голубых джинсах. А ее избранник вышел в свет в бежевой футболке и черных широких штанах.

По словам очевидцев, они оживленно общались и смеялись. Звезды были в приподнятом настроении и наслаждались компанией друг друга. Однако сама Натали на днях опровергла слухи о романе с Полом Мескалом и заверила, что они просто друзья.

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