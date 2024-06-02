Натали Портман прокомментировала слухи о романе с Полом Мескалом

Натали Портман и Пол Мескал | Источник: Legion-Media.ru

Натали Портман, которая недавно развелась со своим мужем Бенжаменом Мильпье, заметили в обществе 28-летнего коллеги, Пола Мескала.

На днях они попали в объективы папарацци в баре at Bar 69 в лондонском Ислингтоне. На новых кадрах Натали и Пол запечатлены в расслабленных образах. Актриса предстала в белой футболке и голубых джинсах. А ее избранник вышел в свет в бежевой футболке и черных широких штанах.