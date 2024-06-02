Жена Александра Михайлова рассказала о его состоянии после госпитализации

Александр Михайлов | Источник: Legion-Media.ru

Супруга и директор актера Александра Михайлова Оксана в разговоре с РЕН-ТВ рассказала о состоянии здоровья мужа.

«Уже все хорошо», — заявила Михайлова.

Она выразила мнение, что к ухудшению здоровья супруга привели усталость и недолеченная пневмония.

29 мая стало известно, что Михайлова госпитализировали с повышенной температурой в Чите. Отмечалось, что знаменитость прибыл в Читу на открытие ХI Забайкальского международного кинофестиваля. По словам водителя актера, он устал в дороге и приболел. У актера поднялась температура до 39 градусов, было подозрение на пневмонию.