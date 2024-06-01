«Мумия» получит приквел с постаревшим Бренданом Фрейзером

Киностудия Universal планирует снять приквел «Мумии» 1999 года спустя 25 лет после релиза оригинальной картины. Об этом заявил инсайдер Дэниел Рихтман, пишет World of Reel.
По словам осведомителя, в главных ролях могут сняться Брендан Фрейзер и Рэйчел Вайс, которые сыграли основных действующих лиц в оригинальной картине. Рихтман выразил мнение, что они могут сыграть своих же постаревших персонажей.
Напомним, что еще в 2022 году Брендан Фрейзер выразил желание сняться в четвертом фильме серии «Мумия».
Ранее актер вспомнил, как едва не погиб на съемках «Мумии». Брендан Фрейзер рассказал об инциденте, произошедшем во время съемок эпизода с подвешиванием главного героя на веревке.