«Мумия» получит приквел с постаревшим Бренданом Фрейзером

Брендан Фрейзер в фильме «Мумия» | Источник: Legion-Media.ru

Киностудия Universal планирует снять приквел «Мумии» 1999 года спустя 25 лет после релиза оригинальной картины. Об этом заявил инсайдер Дэниел Рихтман, пишет World of Reel.

По словам осведомителя, в главных ролях могут сняться Брендан Фрейзер и Рэйчел Вайс, которые сыграли основных действующих лиц в оригинальной картине. Рихтман выразил мнение, что они могут сыграть своих же постаревших персонажей.

Напомним, что еще в 2022 году Брендан Фрейзер выразил желание сняться в четвертом фильме серии «Мумия».