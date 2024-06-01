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1 июня 2024, новость

«Мумия» получит приквел с постаревшим Бренданом Фрейзером

Киностудия Universal снимет приквел приключенческого фильма
Брендан Фрейзер в фильме «Мумия»
Брендан Фрейзер в фильме «Мумия» | Источник: Legion-Media.ru

Киностудия Universal планирует снять приквел «Мумии» 1999 года спустя 25 лет после релиза оригинальной картины. Об этом заявил инсайдер Дэниел Рихтман, пишет World of Reel.

По словам осведомителя, в главных ролях могут сняться Брендан Фрейзер и Рэйчел Вайс, которые сыграли основных действующих лиц в оригинальной картине. Рихтман выразил мнение, что они могут сыграть своих же постаревших персонажей.

Напомним, что еще в 2022 году Брендан Фрейзер выразил желание сняться в четвертом фильме серии «Мумия»

Ранее актер вспомнил, как едва не погиб на съемках «Мумии». Брендан Фрейзер рассказал об инциденте, произошедшем во время съемок эпизода с подвешиванием главного героя на веревке.

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