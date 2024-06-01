Дженнифер Лопез отменила тур на фоне слухов о разрыве с Аффлеком

Дженнифер Лопез | Источник: Legion-Media.ru

Американская певица и актриса Дженнифер Лопез отменила свой тур «This Is Me… Live». Об этом сообщает Page Six.

Отмена произошла на фоне слухов о разрыве с мужем — актером Беном Аффлеком.

54-летняя Лопез обратилась к поклонникам с открытым сообщением.

«Я вас подвела, и я расстроена и в отчаянии. Поверьте, я бы не сделала этого, если бы это не было абсолютно необходимо. Обещаю, я доберусь до вас и мы снова будем вместе», — написала звезда.

Организаторы концертов Live Nation уточнили, что Лопез должна провести время с детьми, семьей и близкими.

Источники издания утверждают, что отмена не связана с низкими продажами билетом, а только с семейными проблемами.

Шоу изначально называлось «This Is Me… Now» по названию альбома, в котором Лопез поет о своем возвращении к Аффлеку. Тур переименовали для подогрева продаж и добавили в программу старые хиты Лопес.

Недавно инсайдер заявил, что у Дженнифер Лопез и Бена Аффлека серьезные проблемы в отношениях. Якобы недавно актер съехал из их дома, стоимость которого около $60 миллионов. При этом источник отметил, что артист не виноват в их разладе.