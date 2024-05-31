Энистон, Кидман и Вергара в белых нарядах снялись для глянца

Актрисы позировали в белоснежных образах: платьях, жакетах и рубашках. Им также сделали легкие укладки и макияж. На обложке вместе с ними также появились Наоми Уоттс, Джоди Фостер, Анна Саваи и Бри Ларсон. Номеру с актрисами дали название Drama Queens.