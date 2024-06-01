Сериал на выходные: интригующий детектив из Кореи с харизматичной героиней

Последние несколько лет На Мунен находилась в декрете, пока ее любящий супруг вел дела в их общей юридической фирме. Однажды, засидевшись в ресторане с давней подругой, На Мунен проснулась дома, ничего не помня о прошлой ночи. А утром муж, уехавший на заседание суда, бесследно исчез.
На Мунен чувствует себя брошенной и растерянной. Но ее твердый характер и острый ум отдают приказы: не расслабляться! Тем более, что забот теперь у нее много.
Женщина возвращается к работе и расследует запутанные дела, попутно выясняя, что ее муж — вовсе не такой идеальный, каким казался. Он словно жил двойную жизнь, и одна ее половина оказывается для На Мунен полным сюрпризом.
Сотканная из семейных тайн, детективных загадок и ошеломляющих сюжетных твистов, корейская драма «Укрытие» основана на британском телехите «Спасти Фэйт», который критики окрестили гибридом «Убийства на пляже» и «Большой маленькой лжи».