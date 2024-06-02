Каннские дневники: главные смыслы и итоги кинофестиваля

Главный праздник кино отгремел, в Каннах раздали «пальмовые ветви» (не устанем радоваться за российских артистов из победившей «Аноры»!), и настало время подвести итоги всего, что происходило в эти дни внутри самого престижного международного киносмотра.

Каким получился 77-й Каннский кинофестиваль? Какие тенденции прослеживаются в программе этого года? И действительно ли Канны стали ближе к зрителю?