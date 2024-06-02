Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
2 июня 2024, статьяPROсмотреноОбзорыЧто посмотреть

Каннские дневники: главные смыслы и итоги кинофестиваля

Об итогах, смыслах и открытиях в фильмах прошедшего 77-го Каннского кинофестиваля — в обзоре Егора Москвитина

Главный праздник кино отгремел, в Каннах раздали «пальмовые ветви» (не устанем радоваться за российских артистов из победившей «Аноры»!), и настало время подвести итоги всего, что происходило в эти дни внутри самого престижного международного киносмотра.

Каким получился 77-й Каннский кинофестиваль? Какие тенденции прослеживаются в программе этого года? И действительно ли Канны стали ближе к зрителю?

Отправляемся на живописную прогулку по знойному городу на Лазурном берегу вместе с Егором Москвитиным, который раскрывает все смыслы увиденного на фестивале — в седьмом и заключительном выпуске «Каннских дневников» в рамках нашего шоу-подкаста PROсмотрено.

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Лимонов: Баллада об Эдичке
Мой Марчелло
Кадр из фильма «Анора»
Победивший в Каннах фильм с российскими актерами раскритиковали
Кадр из фильма «Мегалополис»
Мегалополис
Черный пес
Марк Эйдельштейн
Раскрыта реакция российского актера на победу в Каннах
Кадр из фильма «Дикий алмаз»
Дикий алмаз
Кадр из фильма «Ученик»
Ученик
Ксения Собчак (фото: соцсети)
Собчак раскритиковали за образ в Каннах и сравнили с Литвиновой
Анора
Саван
Деми Мур
61-летняя Деми Мур появилась в Каннах в платье с эффектным разрезом
Кадр из фильма «Как стать морской птицей»
Как стать морской птицей
Мотель «Дестино»
Ева Грин
Как прошло закрытие Канн 2024: Деми Мур, Ева Грин, победители и модели
Кадр из фильма «Семя священного инжира»
Семя священного инжира
Кадр из фильма «История Сулеймана»
История Сулеймана
Дарья Екамасова
Дарья Екамасова считает, что фильм «Анора» никого не оставит равнодушным
Арманд
Разбитые сердца
Марк Эйдельштейн, Майки Мэдисон, Юра Борисов в Каннах
Фильм с российскими актерами победил на Каннском кинофестивале 2024
О, Канада
Партенопа
Кевин Костнер с семьей
Кевин Костнер об инциденте в Каннах: «Ни черта я не плакал»
Самый ценный товар
Кадр из фильма «Проклятые»
Проклятые
Кьяра Мастроянни и Катрин Денев
Катрин Денев вместе с дочерью представила новый фильм в Каннах
Суд над собакой
Поколение романтиков
Ханде Эрчел и Хакан Сабанджи
Звезда «Постучись в мою дверь» вышла в свет с миллионером
Три километра до конца света
Девушка с иглой
Шер и Деми Мур
Шер и Деми Мур в облегающих платьях встретились в Каннах
Виды доброты
Виды доброты
PROсмотрено
Виктория Боня
Виктория Боня в платье из перьев пришла на аукцион в Каннах
Эмилия Перес
Все, что мы представляем как свет
Все, что мы представляем как свет
Каннские дневники: как Юра Борисов и Марк Эйдельштейн покорили фестиваль
Вещество
Субстанция
Большое путешествие
Ксения Собчак, фото: соцсети
Собчак раскритиковали за образ на красной дорожке в Каннах
Кадр из фильма «Птица»
Птица
Кадр из фильма «Анора»
Фильм с российскими актерами сорвал овации в Каннах
Венсан Кассель и Нара Баптиста
Бывший муж Беллуччи появился в Каннах с новой возлюбленной
Каннские дневники: Лимонов против Трампа
Юра Борисов
Борисов, Эйдельштейн, Екамасова: российские звезды блистали в Каннах
Мишель Йео
Внешность 61-летней актрисы на Каннском фестивале восхитила поклонников
Оли Грин и Сиенна Миллер с дочерью Марлоу
Сиенна Миллер появилась на премьере в Каннах с 11-летней дочерью
Каннские дневники: безумный Кейдж и Бланшетт-президент
Кевин Костнер
Кевин Костнер расплакался после премьеры своего фильма в Каннах
Виктория Мирошниченко, Андрей Бурковский, Илья Стюарт и Дмитрий Рассам
От Бурковского до Собчак: звезды поддержали новый фильм Серебренникова в Каннах
Каннские дневники: взрывные «Фуриоса» и «Мегалополис»
Френсис Форд Коппола
Фильм Френсиса Форда Копполы «Мегалополис» показали на Каннском кинофестивале
Эльза Патаки и Крис Хемсворт
Жена звезды «Мстителей» появилась в Каннах с украшениями за 11 млн рублей
Аня Тейлор-Джой
Аня Тейлор-Джой и Крис Хемсворт представили «Фуриосу» в Каннах
Ханде Эрчел
Звезда «Постучись в мою дверь» вышла на красную дорожку в Каннах
Каннские дневники: все о главных фильмах фестиваля-2024
Аня Тейлор-Джой и Крис Хемсворт
Аня Тейлор-Джой появилась на Каннском фестивале в рваном жакете
Фредерик Бель
Канны-2024: звезды и песик на красной дорожке открытия фестиваля
Мэрил Стрип
Каннский кинофестиваль открылся под защитой видеокамер с искусственным интеллектом
Луи Гаррель
Луи Гаррель поддержал объявивших о забастовке киномехаников
Каннский кинофестиваль 2019
На главную награду Каннского кинофестиваля претендуют более 20 картин
Мэрил Стрип
Мэрил Стрип получит почетную награду
Кирилл Серебренников
Фильм Кирилла Серебренникова вошел в основной конкурс Канн. Программа
Френсис Форд Коппола
«Мегалополис» Копполы покажут в Каннах. Режиссер работал над фильмом 40 лет
Грета Гервиг
Создательница «Барби» возглавит жюри Каннского кинофестиваля
Новые трейлеры
Кадр из фильма «Не одна дома»
Не одна дома
Трейлер
Кадр из фильма «Обе Две»
Обе Две
Трейлер №2
Академия «Амбрелла»
Академия «Амбрелла»
Трейлер (4 сезон, англ.)
Медведь
Трейлер (3 сезон, англ.)
Кадр из фильма «Семейное дело»
Семейное дело
Трейлер (англ.)
Волки
Волки
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Финист. Первый богатырь»
Финист. Первый богатырь
Тизер-трейлер
Моана 2
Моана 2
Тизер (англ.)
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь