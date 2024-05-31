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31 мая 2024, новость

Последний сериал с Анастасией Заворотнюк не выйдет на экраны

Решение об отмене показа принял телеканал
Анастасия Заворотнюк в сериале «Приставы»

Последний сериал с участием российской актрисы Анастасии Заворотнюк «Приставы» не выйдет на экраны. Об этом пишет KP.RU.

Отмечается, что съемки проекта начались еще до пандемии коронавируса. Премьера должна была состояться в 2022 году.

«Это вертикальный сериал, у нее была главная роль в серии. Настя изображала судью, которой требуется защита», — объяснил режиссер проекта Владимир Нахабцев-младший, подчеркнув, что решение об отмене показа принял телеканал.

Ранее дочь Анастасии Заворотнюк Анна впервые поделилась редкими семейными кадрами с матерью. На видео актриса танцует у себя дома в окружении детей Анны, Майкла и Милы, мужа Петра Чернышева и матери Валентины.

О том, что звезды сериала «Моя прекрасная няня» не стало, сообщили 30 мая.

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