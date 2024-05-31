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31 мая 2024, статьяЧто посмотреть

Фильм на вечер: летний мюзикл про первую любовь

Окунаемся в летнее настроение вместе с романтической комедией, наполненной молодостью, музыкой и солнцем

18-летний Саша вместе с родителями приезжает в санаторий на каникулы. Он обожает музыку, хочет поступать в консерваторию и мечтает влюбиться. С последним ему как раз везет — в санатории Саша встречает Полину, прекрасную старшекурсницу, которую не так просто покорить.

К молодой красавице неравнодушен и директор санатория, дядя Миша, — давний друг Сашиных родителей, который должен вернуть им один должок.

«Между нами лето» — воздушная романтическая комедия, украшенная ностальгической музыкой и курортными морскими пейзажами. Юные герои переживают трепетные чувства под «Отпетых мошенников» и «Агату Кристи», их сердца бьются чаще под «Сплин», и ничего вокруг не напоминает о том, что на дворе — не самый простой 1999 год.

Очаровательная робость Влада Прохорова гармонично сочетается с мягкой дерзостью его более опытной партнерши Анфисы Черных, а из Павла Майкова получился убедительный и неоднозначный антигерой.

Между нами лето
2024/Россия12+мелодрамакомедиямузыкальныймюзикл
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