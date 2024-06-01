Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
1 июня 2024, фоторепортажСъемки

Асмус и Орейро завершили съемки в новогоднем фильме: новые кадры

Актрисы появятся в семейной комедии «Письмо Деду Морозу»

Завершились съемки новогодней семейной комедии «Письмо Деду Морозу» режиссера Кирилла Кузина с целой россыпью звезд в актерском составе. Ключевые женские роли в фильме исполнили Кристина Асмус и Наталия Орейро

19
фотографий
19
фотографий
19
фотографий

Уругвайская актриса сыграла саму себя. По сюжету, главный герой, юрист Петр Безуглов (Антон Филипенко), в детстве мечтал на ней жениться. Это и другие детские желания, о которых главный герой писал в письмах Деду Морозу, внезапно, когда Петр уже вырос и стал юристом, начинают сбываться. Из-за этого в опасности оказывается не только он, но также его семья и весь мир.

«Думаю, мой герой в детстве мечтал на ней жениться именно потому, что в “Диком ангеле” она была такая душевная и светлая, наивная и детская, с такой можно поиграть и пуститься в приключения. Эта детскость в ней сохранились до сих пор», — рассказал Филипенко.

Он добавил, что Орейро — не только профессиональная актриса и очень красивая женщина, но также позитивный и отзывчивый человек. В картине также будет много вымышленных и фантастических героев, поэтому актерам, по словам Филипенко, приходилось включать воображение. Это был новый опыт и для Ивана Охлобыстина.

«Впервые в моей жизни проект с огромным количеством вымышленных персонажей, что делало работу специфичной — много ракурсов, много дублей. Но это сказка, а в сказке всегда почетно участвовать. Причем новогодняя сказка, их сейчас мало», — признался Охлобыстин.

В картине также снимались Екатерина Темнова, Константин Каримов, Мирон Проворов, Анатолий Цой, Азамат Нигманов, Дима Билан, Эвелина Бледанс, Ольга Лапшина, Алексей Розин, Игорь Жижикин, Владимир Стержаков, Зоя Бербер, Роман Попов, Владимир Симонов, Екатерина Шкуро.

Съемки киноленты проходили с февраля по конец апреля 2024 года в Москве, Московской области, Выборге, Санкт-Петербурге и Карелии.

Премьера фильма «Письмо Деду Морозу» состоится в конце 2025 года.

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Кристина Асмус
Анатолий Цой
Анатолий Цой
Блейк Лайвли
Звезда «Сплетницы» появилась на съемках фильма в облегающем боди
Эвелина Бледанс
Эвелина Бледанс
Владимир Стержаков
Владимир Стержаков
Кадр из фильма «Почтарь»
«Никому ничего не доказываю»: Петров снимается в военной драме
Дима Билан
Иван Охлобыстин
Иван Охлобыстин
Владимир Канухин, Татьяна Иванова, Никита Кологривый и Иван Добронравов, фото: соцсети
«Спину сорвал»: солистка «Комбинации» пожалела Никиту Кологривого
Письмо Деду Морозу
Дикий ангел
Кадр из фильма «Огненный мальчик»
Акиньшина и Высоцкая снимаются в фильме Михалковой: первые кадры
Зоя Бербер
Зоя Бербер
симонов
Владимир Симонов
Кристина Асмус, фото: соцсети
Асмус пожаловалась на ужасную ночь из-за сильной зубной боли
Наталия Орейро
Natalia Oreiro
Игорь Жижикин
Алена Апина
Алена Апина пришла на съемки сериала про «Комбинацию» после жалобы
Антон Филипенко
Антон Филипенко
Азамат Нигманов
Азамат Нигманов
Гоша Куценко на съемках фильма «Непослушники»
Режиссер рассказал о «подвиге» Куценко на съемках «Непослушников»
Алексей Розин
Алексей Розин
Роман Попов
Роман Попов
Кадр из сериала «Жека Рассел»
Климова играет ведьму-начальницу в новом сериале: первые кадры
Ольга Лапшина
Ольга Лапшина
Кристина Асмус
Кристина Асмус вышла в свет с новой прической
Дарья Мороз на съемках сериала «Разящий луч»
Дарья Мороз играет агента ЦРУ в новом сериале: первые кадры
Диана Пожарская на съемках фильма «Притворись моим мужем»
Жена Ивана Янковского впервые за долгое время снялась в кино: первые фото
Кадр из сериала «Универ. 13 лет спустя»
Звезда «Универа» рассказал об ограничениях на съемках сериала
Никита Кологривый в сериале «Комбинация»
Никиту Кологривого заметили на съемках сериала о 90-х
Глафира Тарханова
Глафира Тарханова рассказала об экстремальных съемках у Германики
Джафар Джексон в образе Майкла Джексон
Племянник Майкла Джексона повторил его легендарный образ
Екатерина Волкова и Георгий Дронов на съемках сериала «Костя — Вера»
Волкова, Дронов и молодые актеры: стартовали съемки продолжения «Ворониных»
Эмили Блант
Эмили Блант негативно высказалась о съемках поцелуев
Кадр из сериала «И просто так», 2 сезон
Сара Джессика Паркер начала работу над третьим сезоном «И просто так»
Милош Бикович на съемках фильма «Красный шелк»
Милош Бикович играет секретного царского агента в новом фильме: первые кадры
Оксана Акиньшина и Настасья Самбурская на съемках фильма «За слова отвечаю!»
Акиньшина и Самбурская стали сокамерницами в новом фильме: первые кадры
Михаил Казаков на съемках сериала «Папиных дочек»
«Тело забыло про инвалидность»: звезда «Папиных дочек» вернулся к съемкам
Элизабет Мосс
Звезда «Рассказа служанки» получила травму позвоночника на съемках
Кадр из фильма «Огниво»
В перьях и гриме: Ирина Горбачева появилась в эффектном образе на съемках сказки
Вилкова и Трибунцев снимаются в новом сериале: первые фото
Никита Кологривый на съемках фильма «Любовь зла»
Кологривый становится вором-домушником в новом фильме: первые кадры
Тимоти Шаламе на съемках фильма «Совершенный незнакомец»
В сети появились новые кадры Тимоти Шаламе в роли Боба Дилана
Киану Ривз и Сет Роген на съемках фильма «Удача»
Стали известны подробности травмы Киану Ривза на съемках
Кадр из фильма «Претенденты»
Зендая раскрыла, как готовилась к откровенной сцене в новом фильме
Кристина Асмус
Асмус раскрыла подробности своего состояния после двух дней в больнице
Кадр из фильма «Собачье дело»
Глюкоза, Крюков и собачки: смотрите первые кадры со съемок новогодней комедии
Чайка
Вера Кинчева снялась в откровенной драме с режиссером Быковым
Кадр из фильма «Встретимся вчера»
Тарасова и Ткаченко играют мужа и жену на грани развода: фото со съемок
Блейк Лайвли
Блейк Лайвли заметили в Италии на съемках продолжения популярного фильма
Марго Робби
Марго Робби заметили на съемках с новым цветом волос
Кристина Асмус
Кристину Асмус госпитализировали
Татьяна Догилева в сериале «Последний богатырь. Наследие»
Татьяна Догилева предстала в необычном образе в роли Зеркальца
Александр Самойленко мл. на съемках сериала «Родители»
Актер из «Слова пацана» снимается в семейной комедии: первые фото
Брижит Макрон
70-летнюю жену Макрона заметили на съемках популярного сериала Netflix
Ирина Пегова встречает загадочную незнакомку: первые кадры нового сериала
Съемки сериала «Мастодонт»
Яковлева, Харатьян и Добронравов снялись в продолжении сериала: первые кадры
Екатерина Волкова
Звезда «Ворониных» напугала поклонников фото в гриме
Александра Грант и Киану Ривз
Возлюбленная поддержала Киану Ривза на съемочной площадке
Кадр из фильма «Артур, ты король»
Марк Уолберг рассказал о несчастном случае на съемках
Кадр из сериала «Комбинация»
Сыгравшая Алену Апину в сериале актриса рассказала о помощи певицы
Кадр из фильма «Каждый мечтает о собаке»
Катерина Шпица предстала в ретрообразе на съемках: первые кадры
Кадр из сериала «Тетя Марта» (2 сезон)
Асмус в свадебном платье появится в продолжении сериала: первые кадры
Юлия Пересильд на съемках сериала «Киберпапа»
Робак и Пересильд играют мужа и жену в новом сериале: фото со съемок
Кадр из сериала «Урок»
Весь в татуировках: Юра Борисов играет учителя в сериале
Кадр из фильма «Исполняющий обязанности»
Дочь Навки и Пескова впервые снимается в кино: фото с площадки
Кадр из фильма «Дом у дороги»
Макгрегор признался, что ему понравилось драться с Джилленхолом на съемках
Новые трейлеры
Кадр из фильма «Не одна дома»
Не одна дома
Трейлер
Кадр из фильма «Обе Две»
Обе Две
Трейлер №2
Академия «Амбрелла»
Академия «Амбрелла»
Трейлер (4 сезон, англ.)
Медведь
Трейлер (3 сезон, англ.)
Кадр из фильма «Семейное дело»
Семейное дело
Трейлер (англ.)
Волки
Волки
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Финист. Первый богатырь»
Финист. Первый богатырь
Тизер-трейлер
Моана 2
Моана 2
Тизер (англ.)
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь