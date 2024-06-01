Асмус и Орейро завершили съемки в новогоднем фильме: новые кадры

Завершились съемки новогодней семейной комедии «Письмо Деду Морозу» режиссера Кирилла Кузина с целой россыпью звезд в актерском составе. Ключевые женские роли в фильме исполнили Кристина Асмус и Наталия Орейро.

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Уругвайская актриса сыграла саму себя. По сюжету, главный герой, юрист Петр Безуглов (Антон Филипенко), в детстве мечтал на ней жениться. Это и другие детские желания, о которых главный герой писал в письмах Деду Морозу, внезапно, когда Петр уже вырос и стал юристом, начинают сбываться. Из-за этого в опасности оказывается не только он, но также его семья и весь мир.

«Думаю, мой герой в детстве мечтал на ней жениться именно потому, что в “Диком ангеле” она была такая душевная и светлая, наивная и детская, с такой можно поиграть и пуститься в приключения. Эта детскость в ней сохранились до сих пор», — рассказал Филипенко.

Он добавил, что Орейро — не только профессиональная актриса и очень красивая женщина, но также позитивный и отзывчивый человек. В картине также будет много вымышленных и фантастических героев, поэтому актерам, по словам Филипенко, приходилось включать воображение. Это был новый опыт и для Ивана Охлобыстина.

«Впервые в моей жизни проект с огромным количеством вымышленных персонажей, что делало работу специфичной — много ракурсов, много дублей. Но это сказка, а в сказке всегда почетно участвовать. Причем новогодняя сказка, их сейчас мало», — признался Охлобыстин.

Съемки киноленты проходили с февраля по конец апреля 2024 года в Москве, Московской области, Выборге, Санкт-Петербурге и Карелии.