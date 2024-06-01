Асмус и Орейро завершили съемки в новогоднем фильме: новые кадры

Завершились съемки новогодней семейной комедии «Письмо Деду Морозу» режиссера Кирилла Кузина с целой россыпью звезд в актерском составе. Ключевые женские роли в фильме исполнили Кристина Асмус и Наталия Орейро.
Уругвайская актриса сыграла саму себя. По сюжету, главный герой, юрист Петр Безуглов (Антон Филипенко), в детстве мечтал на ней жениться. Это и другие детские желания, о которых главный герой писал в письмах Деду Морозу, внезапно, когда Петр уже вырос и стал юристом, начинают сбываться. Из-за этого в опасности оказывается не только он, но также его семья и весь мир.
«Думаю, мой герой в детстве мечтал на ней жениться именно потому, что в “Диком ангеле” она была такая душевная и светлая, наивная и детская, с такой можно поиграть и пуститься в приключения. Эта детскость в ней сохранились до сих пор», — рассказал Филипенко.
Он добавил, что Орейро — не только профессиональная актриса и очень красивая женщина, но также позитивный и отзывчивый человек. В картине также будет много вымышленных и фантастических героев, поэтому актерам, по словам Филипенко, приходилось включать воображение. Это был новый опыт и для Ивана Охлобыстина.
«Впервые в моей жизни проект с огромным количеством вымышленных персонажей, что делало работу специфичной — много ракурсов, много дублей. Но это сказка, а в сказке всегда почетно участвовать. Причем новогодняя сказка, их сейчас мало», — признался Охлобыстин.
В картине также снимались Екатерина Темнова, Константин Каримов, Мирон Проворов, Анатолий Цой, Азамат Нигманов, Дима Билан, Эвелина Бледанс, Ольга Лапшина, Алексей Розин, Игорь Жижикин, Владимир Стержаков, Зоя Бербер, Роман Попов, Владимир Симонов, Екатерина Шкуро.
Съемки киноленты проходили с февраля по конец апреля 2024 года в Москве, Московской области, Выборге, Санкт-Петербурге и Карелии.
Премьера фильма «Письмо Деду Морозу» состоится в конце 2025 года.