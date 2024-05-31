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31 мая 2024, новость

Николь Кидман поблагодарила Джоди Фостер за «отобранную» роль

Актриса должна была сниматься в картине «Комната страха», но в итоге ее роль досталась Джоди Фостер
Николь Кидман
Николь Кидман | Источник: Legion-Media.ru

Николь Кидман и Джоди Фостер приняли участие в круглом столе драматических актрис The Hollywood Reporter. Фостер вспомнила, как забрала у Кидман роль Мэг Олтман в картине «Комната страха».

«Существует неправильное представление, что женщины-актрисы каким-то образом враждуют друг с другом, или они друг другу не нравятся, или что-то в этом роде. Например, Николь, я взяла на себя роль в фильме, из которого тебе пришлось уйти», — высказалась звезда фильма «Иллюзия полета».

Но Кидман поблагодарила коллегу за это, так как в тот момент не могла сниматься в фильме и вообще сосредоточиться на работе из-за расставания с Томом Крузом.

«Да! И спасибо тебе. Мне было действительно плохо. Я понимала, что у меня нервный срыв. И Джоди взяла верх, слава Богу», — отметила актриса.

В центре сюжета фильма — разведенная Мэг Олтман и ее дочь Сара (Кристен Стюарт), которые прячутся в потайном убежище, после того как в их дом врываются три грабителя, разыскивающие спрятанные деньги. В комнате, где пытаются спастись мать и дочь, есть все необходимое для жизни, но именно в это помещение и желают проникнуть злоумышленники.

Напомним, Николь Кидман и Том Круз были вместе 11 лет и развелись в 2001 году. У пары есть двое приемных детей — дочь Изабелла и сын Коннор. 

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