Никоненко высказался о поведении покинувшей Россию Хаматовой

Сергей Никоненко

Народный артист РСФСР Сергей Никоненко высказался о поведении покинувшей Россию актрисы Чулпан Хаматовой. Его слова приводит aif.ru.

83-летний актер отметил, что видел дипломный спектакль Хаматовой и играл вместе с ней в картине режиссера Вадима Абдрашитова.

«Талантливая была девчонка. А вот как человек оказалась не очень. При первой же проверке на вшивость вон как некрасиво раскрылась», — заявил Никоненко.

Артист признался, что его шокируют неуважительные высказывания актрисы о России. Он заявил, что Хаматовой не стоит возвращаться на родину.