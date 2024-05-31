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31 мая 2024, новость

Никоненко высказался о поведении покинувшей Россию Хаматовой

Актер признался, что его шокируют неуважительные высказывания актрисы о России
Сергей Никоненко
Сергей Никоненко

Народный артист РСФСР Сергей Никоненко высказался о поведении покинувшей Россию актрисы Чулпан Хаматовой. Его слова приводит aif.ru.

83-летний актер отметил, что видел дипломный спектакль Хаматовой и играл вместе с ней в картине режиссера Вадима Абдрашитова.

«Талантливая была девчонка. А вот как человек оказалась не очень. При первой же проверке на вшивость вон как некрасиво раскрылась», — заявил Никоненко.

Артист признался, что его шокируют неуважительные высказывания актрисы о России. Он заявил, что Хаматовой не стоит возвращаться на родину.

«Россия-то без тебя легко проживет. А вот ты Россию потеряла, никто тебя тут не ждет», — обратился он к коллеге.

Ранее актер из фильмов «Приключения Электроника» и «Доживем до понедельника» Юрий Чернов объяснил непопулярность уехавших из России звезд за рубежом.

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