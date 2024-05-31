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31 мая 2024, статьяЧто посмотреть

Трейлер дня: Куркова и Дава играют очень занятых родителей

Актеры снялись в семейной комедии «Не одна дома»

Появился трейлер семейной приключенческой комедии «Не одна дома», где вместе с Равшаной Курковой и Давой снялась блогер-миллионник Милана Хаметова.

Героиня фильма — пятиклассница Маша. Ее родители отправились в срочную командировку и нашли на разрекламированном сервисе профессиональную няню. Но вскоре девочка поняла, что няня задумала что-то подозрительное. Чтобы вывести преступницу на чистую воду, у Маши есть всего одна ночь. Используя нейросеть и все доступные гаджеты, девочка покажет, кто в умном доме хозяин.

Дава (Давид Манукян) рассказал, что «это прекрасное легкое, семейное кино, похожее на то, что мы сами любили смотреть в детстве. Но и о серьезном тоже заставит задуматься».

«Родителям не стоит забывать, что в погоне “дать детям все самое лучшее”, они зачастую забывают о главном — о родительском внимании», — добавила Равшана Куркова.

Режиссером фильма стал Василий Свиридов. В других ролях заняты Алексей Маклаков, Юлиана Михневич и Александр Головин.

Премьера комедии «Не одна дома» состоится 11 июля.

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Равшана Куркова
Алексей Маклаков
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Дава (Давид Манукян)
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