Трейлер дня: Куркова и Дава играют очень занятых родителей

Появился трейлер семейной приключенческой комедии «Не одна дома», где вместе с Равшаной Курковой и Давой снялась блогер-миллионник Милана Хаметова.

Героиня фильма — пятиклассница Маша. Ее родители отправились в срочную командировку и нашли на разрекламированном сервисе профессиональную няню. Но вскоре девочка поняла, что няня задумала что-то подозрительное. Чтобы вывести преступницу на чистую воду, у Маши есть всего одна ночь. Используя нейросеть и все доступные гаджеты, девочка покажет, кто в умном доме хозяин.

Дава (Давид Манукян) рассказал, что «это прекрасное легкое, семейное кино, похожее на то, что мы сами любили смотреть в детстве. Но и о серьезном тоже заставит задуматься».

«Родителям не стоит забывать, что в погоне “дать детям все самое лучшее”, они зачастую забывают о главном — о родительском внимании», — добавила Равшана Куркова.

Режиссером фильма стал Василий Свиридов. В других ролях заняты Алексей Маклаков, Юлиана Михневич и Александр Головин.