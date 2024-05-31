Звезда «Сплетницы» появилась на съемках фильма в облегающем боди

Американская актриса Блейк Лайвли появилась на съемках второй части фильма «Простая просьба» в откровенном наряде. Соответствующие снимки приводит Daily Mail.

<div id="vk_post_-48064554_47489"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?173"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-48064554_47489", -48064554, 47489, 'xfgzFzSde8JZ7YzrgYLKlYUkpuk'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

Папарацци запечатлели 36-летнюю знаменитость в платье-сетке длины макси, надетом поверх облегающего атласного боди. При этом видно, что первое изделие украшено жемчугом. Свой образ звезда «Сплетницы» дополнила закрытыми туфлями и золотыми браслетами с сияющими стразами.

Кроме того, визажисты сделали артистке легкий макияж глаз и нанесли на губы нюдовую помаду. Стилисты, в свою очередь, распустили ее волосы и уложили их в небрежные локоны.