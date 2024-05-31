Жена Александра Петрова показала фото в пикантном образе

Виктория Антонова, жена Александра Петрова, опубликовала в личном блоге фото, которое было сделано в лифте. 22-летняя девушка надела серое обтягивающее длинное платье с разрезом до бедра. При этом Антонова отказалась от бра, что придало образу особую пикантность.

<div id="vk_post_-122141110_30717"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?173"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-122141110_30717", -122141110, 30717, 'z-2I5PdTlhllOUAkyDuG1p1WCFE'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

Такой наряд подчеркнул стройную фигуру супруги звезды франшизы «Лед». Поклонники оценили смелый образ девушки и восхитились ее красотой.

«Идеальная фигура, естественная красота!», «Виктория, вы очаровательны», «Повезло же Александру Петрову!» — писали поклонники.

Напомним, Александр Петров в середине сентября прошлого года неожиданно для всех женился на Виктории Антоновой, с которой случайно познакомился на улице. Актер признался, что ему хватило нескольких встреч, чтобы понять, что он хочет всю жизнь прожить с этой девушкой.