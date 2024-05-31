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31 мая 2024, новость

Жена Александра Петрова показала фото в пикантном образе

Виктория Антонова сфотографировалась в обтягивающем платье с разрезом до бедра

Виктория Антонова, жена Александра Петрова, опубликовала в личном блоге фото, которое было сделано в лифте. 22-летняя девушка надела серое обтягивающее длинное платье с разрезом до бедра. При этом Антонова отказалась от бра, что придало образу особую пикантность.

Во время загрузки произошла ошибка.

Такой наряд подчеркнул стройную фигуру супруги звезды франшизы «Лед». Поклонники оценили смелый образ девушки и восхитились ее красотой.

«Идеальная фигура, естественная красота!», «Виктория, вы очаровательны», «Повезло же Александру Петрову!» — писали поклонники.

Напомним, Александр Петров в середине сентября прошлого года неожиданно для всех женился на Виктории Антоновой, с которой случайно познакомился на улице. Актер признался, что ему хватило нескольких встреч, чтобы понять, что он хочет всю жизнь прожить с этой девушкой.

Спустя два месяца пара сыграла роскошную свадьбу, на которую пригласила звездных гостей. Примечательно, что бывшая возлюбленная Петрова, актриса Стася Милославская, узнала о его женитьбе и их расставании незадолго до того, как он опубликовал фото из загса.

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